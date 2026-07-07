L'Iran a lancé des missiles contre des navires dans le détroit d'Ormuz-représentants US, cités par Axios

Les Gardiens iraniens de la révolution ont lancé lundi soir au moins deux missiles contre des navires commerciaux qui franchissaient le détroit d'Ormuz, a rapporté le site d'information Axios, citant deux représentants américains.

D'après l'un de ces représentants américains, deux navires commerciaux ont subi des dégâts importants. Aucun blessé n'est toutefois à déplorer, a-t-il dit.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat par Reuters auprès du Commandement central de l'armée américaine (Centcom).

L'agence maritime de sécurité maritime (UKMTO) a rapporté séparément dans la nuit de lundi à mardi qu'un pétrolier a été touché par un projectile non-identifié alors qu'il se trouvait au large du port omanais de Limah. Aucun blessé ni impact environnemental n'ont été signalés.

Ces incidents interviennent après qu'un cycle de discussions indirectes entre les Etats-Unis et l'Iran n'a semble-t-il permis aucune avancée vers un accord de paix durable.

Le président américain Donald Trump a de nouveau menacé lundi de "finir le travail" militairement en Iran si aucun accord n'était conclu entre Washington et Téhéran.

(Jasper Ward, Costas Pitas et Mrinmay Dey)