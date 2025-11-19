 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Iran a laissé le pétrolier Talara reprendre la mer
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 11:24

L'Iran a laissé le pétrolier Talara reprendre la mer mercredi, cinq jours après l'avoir arraisonné dans le Golfe persique.

Les 21 membres d'équipage du pétrolier battant pavillon des Îles Marshall sont en bonne santé, a fait savoir Columbia Shipmanagement, le gestionnaire du navire.

Le Talara faisait route vers Singapour depuis les Émirats arabes unis lorsqu'il a été intercepté par les Gardiens de la révolution iraniens vendredi. Téhéran avait confirmé samedi l'avoir dérouté vers les eaux iraniennes en invoquant des infractions présumées dont la nature n'avait pas été précisée.

Il s'agissait de la première saisie de ce type depuis que l'Iran a réduit ses activités militaires dans le Golfe à la suite des frappes aériennes menées par Israël et les États-Unis au mois de juin.

(Rédigé par Jonathan Saul, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank