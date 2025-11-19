L'Iran a laissé le pétrolier Talara reprendre la mer mercredi, cinq jours après l'avoir arraisonné dans le Golfe persique.

Les 21 membres d'équipage du pétrolier battant pavillon des Îles Marshall sont en bonne santé, a fait savoir Columbia Shipmanagement, le gestionnaire du navire.

Le Talara faisait route vers Singapour depuis les Émirats arabes unis lorsqu'il a été intercepté par les Gardiens de la révolution iraniens vendredi. Téhéran avait confirmé samedi l'avoir dérouté vers les eaux iraniennes en invoquant des infractions présumées dont la nature n'avait pas été précisée.

Il s'agissait de la première saisie de ce type depuis que l'Iran a réduit ses activités militaires dans le Golfe à la suite des frappes aériennes menées par Israël et les États-Unis au mois de juin.

