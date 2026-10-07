L'Irak dévalue le dinar à 1 520 pour un dollar américain, selon l'agence de presse officielle

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(Mises à jour tout au long du texte, avec des informations sur le budget et le contexte des exportations de pétrole)

par Tala Ramadan et Ahmed Rasheed

Le Conseil des ministres irakien a approuvé une nouvelle structure de taux de change pour le dinar, fixant un taux de 1 520 dinars pour un dollar américain, soit environ 14,5 % de moins que le taux officiel précédent, selon une décision du Conseil des ministres et un communiqué du ministère des Finances.

Selon les économistes, cette dévaluation est une réponse à la perturbation des ventes de pétrole, principale source de revenus du pays, provoquée par la guerre américano-israélienne contre l’Iran .

Adoptée mardi et entrée en vigueur mercredi, cette décision fixe le taux d’achat du ministère des Finances à 1 500 dinars pour un dollar et le taux de vente par les banques et les institutions financières non bancaires aux bénéficiaires finaux à 1 510 dinars pour un dollar.

"La dévaluation du dinar est essentiellement une réponse budgétaire au choc subi par les recettes pétrolières de l’Irak en raison de la guerre contre l’Iran et de la perturbation des exportations", a déclaré Mohammed al-Saffar, un analyste irakien.

"Elle permet au gouvernement de disposer de plus de dinars pour chaque dollar de recettes pétrolières, mais elle augmente les coûts d’importation et réduit le pouvoir d’achat des ménages."

Quatre membres de la commission des finances du Parlement ont déclaré mardi à Reuters que le gouvernement envisageait d’ajuster ce taux.

Le projet de budget table sur un prix du pétrole de 58 dollars le baril, prévoit des dépenses de 217 000 milliards de dinars, soit environ 166 milliards de dollars, et prévoit un déficit de plus de 40 000 milliards de dinars, ont indiqué les parlementaires.

Il prévoit également des exportations de pétrole brut d’environ 4 millions de barils par jour, y compris les expéditions en provenance de la région du Kurdistan. Les ventes de pétrole représentent l’essentiel des recettes de l’État irakien.

L’Irak a cherché des voies de transport alternatives après la perturbation des exportations de brut du Golfe pendant la guerre avec l’Iran.

Cette perturbation a contribué à faire grimper les cours internationaux du pétrole LCOc1 au-delà de 100 dollars le baril et a réduit les exportations irakiennes à environ 2,34 millions de barils par jour en août, contre plus de 3,6 millions de barils par jour avant la guerre.