L'intersyndicale adresse un ultimatum à Lecornu sur le budget 2026

Cérémonie de passation de pouvoirs pour le nouveau Premier ministre français, M. Lecornu, à Paris

Au lendemain d'une mobilisation massive à travers la France, les organisations syndicales ont appelé vendredi le Premier ministre Sébastien Lecornu à abandonner l'ensemble du projet de budget 2026, qu'elles jugent injuste et dangereux pour les droits sociaux et menacent d'une nouvelle journée de grève et de manifestations si leurs revendications ne sont pas entendues d'ici mercredi.

"La mobilisation massive du 18 septembre démontre que le compte n'y est toujours pas", souligne l'intersyndicale dans une déclaration commune lue devant la presse par Thomas Vacheron, secrétaire confédéral de la CGT.

Elle exige notamment l'abandon du doublement des franchises médicales, de l'année blanche, de la désindexation des pensions et des prestations sociales, de la suppression de 3.000 postes de fonctionnaires, ainsi que de la réforme de l'assurance chômage.

Les syndicats déplorent également des projets "attaquant" le Code du travail et le 1er mai, et réclament une fiscalité ciblant les gros patrimoines et les très hauts revenus, ainsi qu'une conditionnalité sociale et environnementale des 211 milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises.

Parmi les autres revendications figurent : des moyens budgétaires renforcés pour les services publics, une protection sociale de haut niveau, l'abandon du recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, des investissements dans une transition écologique juste et une réindustrialisation du pays, ainsi que des mesures contre les licenciements.

"La balle est maintenant dans le camp du Premier ministre", prévient l'intersyndicale. Faute de réponse d'ici le 24 septembre, elle se réunira pour décider rapidement d'une nouvelle journée de mobilisation.

Cette déclaration fait suite à la forte mobilisation enregistrée jeudi en France pour dénoncer la politique économique menée sous Emmanuel Macron et les coupes budgétaires redoutées de la part du futur gouvernement de Sébastien Lecornu malgré le renversement de l'ex-Premier ministre François Bayrou.

La CGT a revendiqué plus d'un million de participants dans le pays. Les autorités en ont recensé moitié moins, le ministère de l'Intérieur évoquant environ 450.000 manifestants hors Paris et la préfecture de police 55.000 autres dans la capitale.

Sébastien Lecornu, qui mène depuis son arrivée à Matignon des consultations avec les forces politiques et partenaires sociaux sur le budget, a promis jeudi de recevoir à nouveau les forces syndicales dans les jours qui viennent.

(Rédigé par Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)