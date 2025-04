information fournie par So Foot • 12/04/2025 à 22:39

L’interdiction de la paradinha ou la mort d’une idée du foot au Brésil

En réglementant (et interdisant) un geste technique, la paradinha, après l’épisode avec Memphis Depay au Corinthians, la Fédération brésilienne a donné un carton jaune à son propre héritage, oubliant que le foot était un jeu, surtout au Brésil. Comme le symbole d’un pays qui grimace là où il riait autrefois.

« Ce n’était pas une provocation ! » , s’exclame Franklin Ferreira de Melo, entraîneur de football au Brésil et fervent défenseur de ce que l’on qualifie de « Joga Bonito » . Le Brésilien fait référence à la polémique qui agite le pays. Le 27 mars, le Corinthians remporte la finale du championnat de São Paulo contre Palmeiras (1-0, 0-0). Plus que le trophée, c’est une scène qui fait le tour du monde : celle de Memphis Depay, arrivé chez le Timão l’été dernier, qui s’amuse en fin de rencontre en montant sur le ballon avec les deux pieds – geste aussi appelé « paradinha » – pour chambrer un défenseur de Palmeiras. Résultat ? Une bagarre générale, deux expulsions, une interruption de sept minutes et seize minutes de temps additionnel. Un grand bazar qui a poussé la Fédération brésilienne (CBF) à introduire une « règle Depay » pour interdire ce geste. Le pays du foot n’aurait pas dû faire ça.

