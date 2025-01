information fournie par So Foot • 29/01/2025 à 23:17

L’Inter laisse Monaco sur le carreau

Alors qu’elle pouvait rêver de top 8, l’AS Monaco a pris trois coups de Martínez et une belle leçon de football par l’Inter. Après 90 minutes de souffrance, dont 70 à 10 et 10 à 9, les hommes de la Principauté bouclent cette phase à la 17e place et défieront Paris ou Benfica en barrage. Pour les séduisants Italiens, rendez-vous en huitièmes de finale.

Inter Milan 3-0 AS Monaco

Buts : Martinez (4 e SP, 16 e , 67 e ) pour l’Inter

Expulsion : Mawissa (13 e ) pour l’ASM …

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com