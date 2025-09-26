 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'instabilité politique fragilise les associations, alerte le président des Restos du coeur
information fournie par AFP 26/09/2025 à 08:09

Patrice Douret, président des Restos du coeur, le 21 novembre 2023 à Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine ( AFP / Geoffroy Van der Hasselt )

L'instabilité politique actuelle en France fragilise les associations, alerte auprès de l'AFP Patrice Douret, président des Restos du coeur, 40 ans après leur création par Coluche à la suite d'un appel à la solidarité de l'humoriste.

Cette situation politique crée de "l'incertitude" et de "l'attentisme" du côté des donateurs, en particulier des entreprises, qui se demandent si "elles vont pouvoir dégager des fonds pour continuer à aider les associations de solidarité", a-t-il expliqué.

"Les associations ont besoin d'être soutenues, le budget ne doit pas les affaiblir", a martelé Patrice Douret, à l'heure où le Premier ministre Sébastien Lecornu tente toujours de boucler son projet 2026 pour les finances publiques, dans un climat social tendu.

Le président des Restos du coeur, qui assurent 35% de l'aide alimentaire en France, souhaite notamment que le mécanisme de réduction d'impôts sur les dons aux associations d'utilité publique soit préservé.

"Les gouvernements passent, tombent les uns après les autres... Et les besoins persistent. A quel moment on va se dire que lutter contre la pauvreté devient une priorité nationale?", a interrogé Patrice Douret, dont le mandat de président se termine en octobre.

La stratégie de lutte contre la pauvreté du gouvernement manque de lisibilité, estimait la Cour des comptes, début septembre, dans un rapport.

En 1985, lors de leur première année d'existence, les Restos du coeur avaient servi 8,5 millions de repas, contre 163 millions l'an dernier.

"Le constat le plus terrible, c'est que les besoins continuent d'augmenter", pointe Patrice Douret.

Les associations de lutte contre la pauvreté ont fait face à un afflux de demande d'aides en 2023, de nombreux ménages étant affectés par la hausse de l'inflation. A tel point que les Restos du coeur avaient lancé un appel exceptionnel aux dons pour continuer à fonctionner. Ils avaient également dû refuser des demandeurs pour la première fois de leur histoire.

Depuis, "l'inflation a certes diminué, mais les prix sont toujours aussi élevés", ajoute Patrice Douret.

L'an dernier, les Restos du coeur ont accueilli 1,3 million de bénéficiaires, parmi lesquels des jeunes, des chômeurs, des travailleurs précaires et des familles, notamment monoparentales.

Selon les dernières données de l'Insee publiées début juillet, le taux de pauvreté a atteint un niveau record en France métropolitaine en 2023, avec près de 10 millions de personnes concernées.

L'offre BoursoBank