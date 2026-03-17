L'inflation "transitoire" américaine a cinq ans et reste un grand enfant

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* Les hausses de taux rapides de la Fed visaient à contrôler l'inflation malgré les risques

* L'inflation compense les gains de revenus et frappe plus durement les moins bien lotis

* Les taux hypothécaires élevés choquent les consommateurs habitués à des prêts bon marché

par Howard Schneider

La pire flambée d'inflation aux États-Unis depuis une génération a cinq ans ce mois-ci, un choc économique déterminant qui continue à animer les débats politiques, à influencer la politique nationale et à frustrer les responsables de la Réserve fédérale qui tentent de ramener le rythme de la hausse des prix à leur objectif de 2 % après un ratage monumental.

Lorsque l'inflation en chute libre au début de la pandémie de COVID-19 a fait craindre une dangereuse spirale descendante des salaires et des prix, on a considéré que c'était un bon signe lorsque les prix ont commencé à augmenter de plus de 2 % par an en mars 2021, et ce pour toute une série d'indicateurs. Les responsables de la Fed ont même prévu d'encourager la tendance émergente en maintenant les taux d'intérêt à un niveau bas.

« Nous voulons une inflation de 2 %, et pas de manière transitoire », a déclaré Jerome Powell, président de la Fed, lors d'une conférence de presse ce mois-là, dans une déclaration "Attention à ce que vous souhaitez" qui allait hanter la banque centrale. Les banquiers centraux ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que l'inflation reste supérieure à leur objectif cette année-là, mais pas de beaucoup, et qu'ils attendraient, pour tout effort visant à ralentir l'économie par des hausses de taux d'intérêt, que l'augmentation s'avère durable.

Mais le rythme s'est accéléré. À la fin de l'année, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, utilisé par la Fed pour fixer son objectif, augmentait de plus de 6 % par an, soit le triple de son objectif. Il n'a atteint son maximum qu'en juin 2022, lorsqu'il a dépassé les 7 %, la Fed s'efforçant alors de rattraper son retard en procédant à des hausses de taux brutales et rapides. L'inflation mesurée par l'indice séparé des prix à la consommation a dépassé les 9 % ce mois-là, soit le rythme le plus rapide depuis 1981, lorsque la Fed était en train de maîtriser un dérapage des prix encore plus grave.

Les cicatrices - politiques, financières et économiques - ne s'effaceront pas rapidement.

Voici un aperçu de l'évolution de l'inflation au cours des cinq dernières années:

PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CONTRE LES CHÈQUES DE PAIE

« Les gens détestent l'inflation » était un mantra populaire parmi les responsables de la Fed alors qu'ils s'orientaient vers une série historiquement rapide de hausses de taux en 2022 pour contrôler l'inflation, même s'ils savaient que le resserrement du crédit causerait des difficultés en mettant les nouvelles maisons ou les nouvelles voitures hors de portée de certains consommateurs en raison des coûts de financement. La politique monétaire agit en partie en décourageant la demande par l'augmentation du coût du crédit, une demande plus faible atténuant la pression pour augmenter les prix.

Le risque d'un "atterrissage brutal" de l'inflation, sous la forme d'une hausse du chômage ou même d'une récession, était encore plus grand. Cela ne s'est pas produit cette fois-ci, même si de nombreux économistes de renom pensaient que c'était inévitable.

Il est facile de comprendre pourquoi les responsables de la Fed étaient prêts à prendre ce genre de risques. L'inflation agit comme un impôt et aggrave la situation de tous. Au cours des six dernières années, en effet, l'inflation a compensé la majeure partie de l'augmentation des revenus des particuliers, frappant plus durement les moins bien lotis. Un dollar aujourd'hui équivaut à environ 79 cents en janvier 2020.

POUR LES ACHETEURS IMMOBILIERS, UN REMÈDE DOULOUREUX

Les économistes disent parfois que la solution à l'inflation est plus d'inflation, car les prix élevés finissent par tuer la demande. Mais pour la Fed, la solution à l'inflation est l'augmentation des taux d'intérêt. En augmentant son taux directeur à court terme, elle fait grimper une série d'autres coûts d'emprunt, en particulier les prêts hypothécaires.

Les hausses de taux de la Fed à partir de 2022 sont survenues à un moment inhabituel. La politique laxiste de la banque centrale, qui s'est imposée pendant la crise financière de 2007-2009, a conditionné les consommateurs américains, pendant plus d'une décennie, à des prêts hypothécaires très bon marché - moins chers qu'à n'importe quel moment de l'histoire récente. Le retour brutal à des coûts de financement historiquement plus normaux a été un choc. Les attentes jouent un rôle important dans l'économie et la politique, et le public est encore en train de s'adapter au fait que "l'argent bon marché" a disparu pour l'instant.

Un taux hypothécaire passant de moins de 3 % à plus de 6 % ajoute des centaines de dollars aux paiements mensuels et peut être frustrant pour ceux qui constatent que leurs revenus ne leur permettent plus d'acheter un logement.

LA BATAILLE CONTINUE

Alors que la Fed se réunit cette semaine et que l'on s'attend à ce qu'elle maintienne ses taux d'intérêt, les États-Unis sont toujours confrontés aux conséquences de ce que les économistes considèrent comme une collision entre des chaînes d'approvisionnement limitées par la pandémie et une demande libérée par des milliers de milliards de dollars de dépenses fédérales datant de l'ère COVID. Dans le même temps, la mesure de l'inflation préférée de la Fed reste environ un point au-dessus de l'objectif, à environ 3 %, la politique monétaire reste quelque peu serrée, et un nouveau choc de prix pourrait se développer avec des prix du pétrole supérieurs à 100 dollars le baril en raison de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran et des prix du gaz dépassant 3,70 dollars, soit environ 25 % de plus depuis le début des hostilités, le 28 février.

Le président Donald Trump, qui a fait de la colère contre l'inflation et les prix élevés un argument de poids dans sa campagne de réélection en 2024, est aux prises avec les préoccupations persistantes des électeurs concernant l'"accessibilité financière", alors que les prix des denrées alimentaires continuent d'augmenter, que les taux des prêts immobiliers sont bloqués au-dessus de 6 % et que les soins de santé et d'autres coûts importants pèsent sur les budgets familiaux.

Il avait promis que les prix baisseraient. Ils n'ont pas baissé. Ils le font rarement.