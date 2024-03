L’inflation sur un an a ralenti au mois de mars

Les Français sont censés regagner en pouvoir d'achat. C'est en tout cas ce qu'affirme l'Insee, qui annonce, ce vendredi 29 mars, que l'inflation ralentit en s'établissant à 2,3 % sur un an au mois de mars, contre 3 % en février dernier.

Cette baisse de l'inflation serait « due au ralentissement sur un an des prix de l'alimentation (+ 1,7 % en mars après + 3,6 % en février) », des services, de l'énergie et des produits manufacturés. Les prix du tabac ont aussi particulièrement ralenti en mars sur un an, s'affichant à + 10,7 %, après + 18,7 % en février.

Les deux scénarios qui sèment la panique à BercyPar ailleurs, la hausse des prix a aussi ralenti sur un mois, à + 0,2 % en mars contre + 0,9 % en février. « Ce ralentissement serait dû à la légère baisse des prix de l'énergie, notamment du gaz et des produits pétroliers », note l'Insee. À l'inverse, « les prix des produits manufacturés accéléreraient » en mars sur un mois, « du fait de la hausse saisonnière des prix de l'habillement après les soldes d'hiver », indique l'institut. Les prix de l'alimentation et des services seraient, en revanche, « stables sur un mois ».

L'inflation est un indicateur scruté de près par les investisseurs, car il influe grandement sur la politique monétaire des banques centrales, qui cherchent à la