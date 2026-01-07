L'inflation en zone euro revient à 2% en décembre, dans les clous de la BCE

L'inflation a légèrement ralenti en décembre dans la zone euro, revenant à 2% sur un an, juste au niveau de l'objectif fixé par la BCE ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

L'inflation dans la zone euro est redescendue à 2% en décembre, terminant ainsi l'année 2025 juste au niveau de l'objectif de la Banque centrale européenne, confortant les attentes d'une stabilité de ses taux début 2026.

Le taux d'inflation au sein des pays partageant la monnaie unique s'est établi à 2,0% sur un an, contre 2,1% le mois précédent, selon une estimation préliminaire publiée mercredi par Eurostat, conforme aux attentes des économistes sondés par FactSet et Bloomberg.

Ce ralentissement s'explique principalement par une baisse accélérée des prix de l'énergie (-1,9% sur un an, contre -0,5% en novembre).

En outre, les prix des services, qui sont le principal moteur de l'inflation en zone euro, ont légèrement ralenti, ressortant en hausse de 3,4% sur un an contre 3,5% en novembre.

La hausse des prix à la consommation est ainsi revenue juste au niveau de l'objectif que s'est fixé la BCE, qui cherche à la contenir à 2% à moyen terme. Elle était déjà descendue brièvement à ce niveau mi-2025.

L'inflation sous-jacente, qui exclut l'énergie et l'alimentation, et fait référence pour les experts, a également légèrement ralenti, retombant à 2,3% sur un an contre 2,4% en novembre, a précisé l'institut de statistiques européen.

Le taux d'inflation le plus élevé a été constaté en Estonie et en Slovaquie (4,1%). A l'inverse, Chypre et la France ont connu les niveaux les plus faibles, avec respectivement 0,1% et 0,7%.

Ces données n'incluent pas encore la Bulgarie, qui est devenue le 1er janvier 2026 le 21e Etat membre de la zone euro.

- "Les pressions sur les prix se sont calmées" -

La BCE doit passer en revue ses taux directeurs début février ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Ces chiffres ont de quoi conforter les attentes d'une stabilité des taux directeurs de la BCE, lors de sa prochaine réunion prévue début février.

En décembre, la BCE avait maintenu son principal taux directeur à 2%, niveau auquel il est resté fixé depuis juin dernier.

Si la BCE a assuré que "toutes les options sont sur la table" pour ses prochaines décisions, les économistes parient sur une poursuite de cette stabilité en ce début d'année 2026, notamment en raison de l'inflation dans les services qui reste toujours un peu trop élevée, ce qui ne plaide pas pour un nouvel assouplissement monétaire.

La baisse enregistrée en décembre "renforce les attentes d'une diminution de l'inflation en-dessous de l'objectif au cours de cette année, mais nous doutons à ce stade que cela suffise à déclencher une baisse des taux de la BCE", a commenté Leo Barincou, économiste au cabinet Oxford Economics.

"Le principal enseignement est que les pressions sur les prix se sont calmées, après plusieurs années de turbulences", estime quant à lui Joe Nellis, économiste chez MHA.

Mais "les banquiers centraux se gardent généralement de crier victoire trop vite", et "il est peu probable que la BCE abaisse encore ses taux directeurs, à moins d'une dégringolade de l'économie européenne, ce qui veut dire qu'elle se contentera de maintenir les coûts du crédit dans les prochains mois, tout en surveillant l'évolution de la situation", prédit-il.

Les consommateurs européens reviennent de loin. Au sein de la zone euro, l'inflation s'est très nettement calmée depuis le record de 10,6% sur un an atteint en octobre 2022, dans le contexte d'une flambée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine. Le reflux généralisé des prix intervenu depuis avait incité la BCE à réduire ses taux directeurs à huit reprises, entre juin 2024 et juin 2025.