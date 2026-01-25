 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'infirmier américain abattu à Minneapolis "voulait changer le monde"
information fournie par AFP 25/01/2026 à 11:16

Un portrait photo d'Alex Pretti, 37 ans, a été placé sur un mémorial improvisé dans la zone où il a été abattu plus tôt dans la journée par des agents fédéraux de l’immigration, à Minneapolis, dans le Minnesota, le 24 janvier 2026 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Un portrait photo d'Alex Pretti, 37 ans, a été placé sur un mémorial improvisé dans la zone où il a été abattu plus tôt dans la journée par des agents fédéraux de l’immigration, à Minneapolis, dans le Minnesota, le 24 janvier 2026 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

L'Américain abattu samedi par des agents fédéraux de l'immigration à Minneapolis était infirmier dans une unité de soins intensifs pour anciens combattants de la ville, qui "voulait changer le monde" selon sa famille.

Alex Pretti, 37 ans, est mort après une altercation avec des agents fédéraux sur une route verglacée de cette ville du Midwest. Son décès vient aggraver une situation déjà tendue depuis celui de Renee Good, une Américaine tuée par balle le 7 janvier par des agents fédéraux dans cette même ville.

Ce nouveau meurtre a déclenché de nouvelles manifestations et suscité l'indignation des autorités locales, qui ont contesté les affirmations hâtives de l'administration Trump selon lesquelles M. Pretti aurait eu l'intention de s'en prendre aux agents fédéraux alors qu'il participait à une manifestation contre la répression massive de l'immigration.

M. Pretti était "une âme généreuse qui se souciait profondément de sa famille et de ses amis" tout comme des vétérans dont il s'occupait à l'hôpital des anciens combattants de Minneapolis, ont déclaré ses parents dans un communiqué publié samedi.

"Alex voulait changer le monde. Malheureusement, il ne sera pas là pour en constater l'impact", a ajouté sa famille.

Dimitri Drekonja, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital des anciens combattants de Minneapolis et collègue de M. Pretti, le décrit comme "une personne bonne et généreuse qui vivait pour aider les autres", soulignant qu'il travaillait "au soutien des vétérans gravement malades".

"Il avait une attitude tellement formidable. Entre deux consultations, on discutait de nos projets de sorties en VTT. Ce ne sera plus jamis possible désormais", a écrit M. Drekonja sur le réseau social Bluesky.

Selon les médias locaux, M. Pretti a obtenu son diplôme d'études secondaires à Green Bay, dans le Wisconsin, en 2006. Il a ensuite suivi une formation d'infirmier avant de rejoindre l'administration pour les anciens combattants (VA).

- "mensonges écoeurants" -

Après la mort par balle de Renee Good le 7 janvier, il a commencé à participer à des manifestations contre la police de l'immigration (ICE), a déclaré son père, Michael Pretti, à l'agence Associated Press.

Alors que l'administration Trump s'efforce de présenter M. Pretti comme un agresseur violent, une vidéo largement diffusée par les médias américains, dont l'AFP n'a pas vérifié l'authenticité, contredit cette version.

Ses parents ont déclaré que leur fils s'était interposé au moment où un agent fédéral bousculait une manifestante peu avant d'être tué.

Ils ont dénoncé ce qu'ils ont qualifié de "mensonges écoeurants" de l'administration Trump, soulignant que l'arme trouvée sur leur fils pour laquelle il avait une autorisation de port d'arme n'était pas dans sa main lorqu'il a été abattu.

- "agents lâches et meurtriers" -

Il "n'était manifestement pas armé lorsqu'il a été attaqué par les agents lâches et meurtriers de l'ICE, envoyés par Trump ", ont déclaré ses parents dans un communiqué.

"Il tenait son téléphone dans sa main droite et levait sa main gauche vide au-dessus de sa tête, tentant de protéger la femme que l'ICE venait de plaquer au sol, tout en étant aspergé de gaz poivre."

La famille a demandé au public de "faire éclater la vérité" sur leur fils. "C'était un homme bien".

"Nous avons le cœur brisé et nous sommes aussi très en colère", a ajouté la famille de l'infirmier tué.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank