L'infiltration mafieuse des ultras se répand à l'Inter et à l'AC Milan

Ces traditions qui durent

À Milan, une enquête menée par les procureurs , et relayée par Reuters, a révélé des liens directs entre les leaders de groupes ultras italiens et certaines des mafias les plus influentes du pays . Des chefs mafieux et des groupes d’extrême droite exploitent les activités lucratives des ultras, supporters radicaux de football, dans plusieurs villes italiennes. Certains mafieux chercheraient même à prendre le contrôle de clubs de moindre envergure, selon Giovanni Melillo, principal procureur antimafia d’Italie.…

MJ pour SOFOOT.com