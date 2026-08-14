L'Indonésie va fermer plus de 750 entreprises publiques dans une chasse aux "improductifs" de son économie

Le président indonésien Subianto fait valoir ses grandes manoeuvres autour ce qui, selon lui, "pourrait être la plus vaste restructuration d'entreprises au monde".

Prabowo Subianto, lors de son discours annuel à la Nation, à Jakarta, le 14 août 2026 ( AFP / BAY ISMOYO )

Le gouvernement indonésien va fermer plus de 750 entreprises publiques d'ici à la fin de l'année, a annoncé vendredi 14 août le président Prabowo Subianto en évoquant la possibilité de créer un tribunal spécial chargé d'enquêter sur les conseils d'administration "improductifs".

1.074 entreprises publiques recensées, selon le président indonésien

"Il y a beaucoup trop d'entreprises publiques improductives, toujours en train d'annoncer des pertes tout en prétendant faire des bénéfices. Ces bénéfices sont simplement inventés", a déclaré Prabowo Subianto dans son discours sur l'état de la nation devant le parlement.

Avec la création l'an dernier du fonds souverain indonésien Danantara pour gérer les actifs de l'État, "nous avons découvert qu'il existe 1.074 entreprises publiques", a déclaré le président aux parlementaires.

Ne conserver que les entreprises publiques "qui créent une valeur ajoutée pour la population"

"Je pensais qu'il y en avait 300 ou 400, mais il s'avère qu'il y en a 1.074. Et ces entreprises publiques agissent parfois comme bon leur semble, sans aucun sens des responsabilités envers la nation, envers l'État", a regretté le président.

Jusqu'à présent, 290 ont été fermées, a-t-il ajouté. Et d'ici au 31 décembre, il ne devrait plus en rester plus de 300.

"Nous allons fermer plus de 750 entreprises et ne conserver que celles qui sont productives, celles qui créent une valeur ajoutée pour la population" , a poursuivi le président, dans ce qui selon lui "pourrait être la plus vaste restructuration d'entreprises au monde".

Cette campagne a déjà permis d'économiser environ 50.000 milliards de roupies (plus de 2,4 milliards d'euros) en coûts de fonctionnement, notamment les salaires des directeurs et des commissaires, la location de bâtiments et de voitures, ainsi que les frais de déplacement professionnels, a encore assuré M. Prabowo.

L'objectif pour cette année était de réaliser plus de 70.000 milliards de roupies d'économies.

Par ailleurs, M. Prabowo a évoqué la création "d'un tribunal spécial ad hoc pour enquêter sur la gestion (des entreprises) et les conseils d'administration sur les 30 dernières années, peut-être". Mais il a également demandé aux parlementaires d'envisager une sorte d'"amnistie spéciale pour ceux qui se repentent".