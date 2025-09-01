 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Inde propose de supprimer les droits de douane sur les produits américains, dit Trump
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 15:55

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi que l'Inde avait proposé de supprimer les droits de douane appliqués aux produits américains.

"Ils proposent maintenant de réduire leurs droits de douane à zéro, mais cela arrive tard. Ils auraient dû le faire il y a des années", a déclaré Donald Trump sur son réseau social Truth.

"Ce que peu de gens comprennent, c'est que nous faisons très peu d'affaires avec l'Inde, mais qu'elle en fait énormément avec nous", a-t-il ajouté.

L'ambassade de l'Inde à Washington n'a pas réagi aux commentaires de Donald Trump dans l'immédiat. Les Etats-Unis ont imposé des droits de douane allant jusqu'à 50% sur les marchandises indiennes importées sur leur territoire.

(Rédigé par Jasper Ward ; version française Kate Entringer, édité par Benjamin Mallet)

Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank