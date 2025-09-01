L'Inde propose de supprimer les droits de douane sur les produits américains, dit Trump

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi que l'Inde avait proposé de supprimer les droits de douane appliqués aux produits américains.

"Ils proposent maintenant de réduire leurs droits de douane à zéro, mais cela arrive tard. Ils auraient dû le faire il y a des années", a déclaré Donald Trump sur son réseau social Truth.

"Ce que peu de gens comprennent, c'est que nous faisons très peu d'affaires avec l'Inde, mais qu'elle en fait énormément avec nous", a-t-il ajouté.

L'ambassade de l'Inde à Washington n'a pas réagi aux commentaires de Donald Trump dans l'immédiat. Les Etats-Unis ont imposé des droits de douane allant jusqu'à 50% sur les marchandises indiennes importées sur leur territoire.

(Rédigé par Jasper Ward ; version française Kate Entringer, édité par Benjamin Mallet)