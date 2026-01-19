 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'incendiaire de la cathédrale de Nantes jugé pour l'assassinat d'un prêtre
information fournie par AFP 19/01/2026 à 05:04

Déjà condamné pour avoir mis le feu en 2020 à la cathédrale de Nantes, Emmanuel Abayisenga est jugé à partir de lundi devant la cour d'assises de Vendée pour l'assassinat un an plus tard du père Olivier Maire ( AFP / Damien MEYER )

Déjà condamné pour avoir mis le feu en 2020 à la cathédrale de Nantes, Emmanuel Abayisenga est jugé à partir de lundi devant la cour d'assises de Vendée pour l'assassinat un an plus tard du père Olivier Maire ( AFP / Damien MEYER )

Déjà condamné pour avoir mis le feu en 2020 à la cathédrale de Nantes, Emmanuel Abayisenga est jugé à partir de lundi devant la cour d'assises de Vendée pour l'assassinat un an plus tard du père Olivier Maire.

Août 2021: sous contrôle judiciaire après avoir été incarcéré dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de la cathédrale, Emmanuel Abayisenga, ressortissant rwandais, est hébergé par la congrégation des missionnaires montfortains de Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée). Il vient d'effectuer un séjour de quelques semaines en hôpital psychiatrique.

Le 9 août, en début de matinée, il se rend à la gendarmerie et s'accuse d'un meurtre.

Le corps d'Olivier Maire, 61 ans, est retrouvé ensanglanté dans le bâtiment où lui et M. Abayisenga logeaient. D'après l'autopsie, la victime est décédée dans la nuit du 8 au 9 août des suites de coups violents portés à la tête.

Entre ses aveux aux gendarmes et sa garde à vue - reprise en juin 2022 après un nouveau séjour en psychiatrie -, les explications du mis en cause ont varié sur les raisons de son passage à l'acte.

Un gendarme ramasse des fleurs à l'entrée de la communauté religieuse à Saint-Laurent-sur-Sevres, le 9 août 2021 ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )

Un gendarme ramasse des fleurs à l'entrée de la communauté religieuse à Saint-Laurent-sur-Sevres, le 9 août 2021 ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )

Si lui a nié l'avoir anticipé, le magistrat instructeur a bien retenu la préméditation et renvoyé Emmanuel Abayisenga, aujourd'hui âgé de 45 ans, devant la cour d'assises pour assassinat.

Les experts psychiatres qui l'ont examiné lors de l'instruction ont de leur côté retenu l'altération de son discernement au moment des faits.

Parties civiles au procès prévu sur quatre jours, les deux frères d'Olivier Maire attendent "que la justice passe, qu'il y ait une déclaration de culpabilité et une sanction", a déclaré à l'AFP leur avocate, Me Céline Party.

"Ils se posent encore des questions, et surtout :+Pourquoi ?+ Ils espèrent des réponses", a-t-elle ajouté.

- Amertume -

Né au Rwanda et arrivé en France en 2012, l'accusé a été bénévole pendant plusieurs années pour le diocèse de Nantes. Il est décrit par des témoins comme "serviable" et "discret".

Débouté à plusieurs reprises de ses demandes d'asile, il a écopé de quatre obligations de quitter le territoire français (OQTF) entre 2015 et 2019, selon l'enquête.

La cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul incendiée à Nantes le 18 juillet 2020 ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )

La cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul incendiée à Nantes le 18 juillet 2020 ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )

Condamné à quatre ans de prison pour l'incendie de la cathédrale de Nantes, il avait déclaré lors du procès avoir été profondément marqué par une agression subie au sein de l'édifice fin 2018.

Dans un mail adressé à de nombreux contacts le jour de l'incendie, il livrait son amertume face à sa situation administrative et cette agression.

Avant le meurtre du père Olivier Maire, il avait confié à plusieurs personnes sa volonté de quitter la congrégation pour retourner en prison.

Un prêtre de la communauté a toutefois déclaré aux enquêteurs que le mis en cause et M. Maire étaient "proches" et que ce dernier souhaitait "l'aider", "l'accompagner".

Originaire du Doubs, Olivier Maire a été ordonné prêtre en 1990 et a séjourné par la suite en Ouganda, en Haïti et en Italie. Les témoins le décrivent comme un homme "calme", "ouvert" et "cultivé".

Sa mort avait à l'époque provoqué un vif émoi, y compris au plus haut niveau de l'Eglise catholique: le pape François avait fait part de sa "douleur" lors de son audience publique hebdomadaire.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 05:28

    perpète incompressible !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'inscription des vœux pour l'enseignement supérieur sur Parcoursup démarre lundi après-midi pour les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation, qui doivent choisir avant la mi-mars parmi 25.000 formations ( AFP / Anna KURTH )
    Lancement de la phase de vœux sur Parcoursup
    information fournie par AFP 19.01.2026 04:37 

    L'inscription des vœux pour l'enseignement supérieur sur Parcoursup démarre lundi après-midi pour les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation, qui doivent choisir avant la mi-mars parmi 25.000 formations. Les candidats auront jusqu'au 12 mars pour ... Lire la suite

  • Le gouvernement organise lundi un débat sans vote au Parlement sur le rôle de la France dans les crises internationales ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Groenland, Trump et Venezuela au menu d'un débat sans vote au Parlement
    information fournie par AFP 19.01.2026 04:10 

    Le gouvernement organise lundi un débat sans vote au Parlement sur le rôle de la France dans les crises internationales, ce qui promet des discussions animées sur les velléités du président américain Donald Trump vis-à-vis du Groenland et du Venezuela, au cœur ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu prononce un discours à l'Assemblée nationale, à Paris, le 14 janvier 2026 ( AFP / Alain JOCARD )
    Epilogue à l'horizon pour le budget, Lecornu va choisir l'outil-couperet
    information fournie par AFP 19.01.2026 04:08 

    Le Premier ministre Sébastien Lecornu fera savoir lundi, lors d'un Conseil des ministres, s'il a recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget 2026 dans sa version finale, en passe d'obtenir la clémence des socialistes, satisfaits par ... Lire la suite

  • Cette photo fournie par les services du guide suprême iranien, Ali Khamenei, le montre s'adresser à des partisans à Téhéran, le 17 janvier 2026 ( KHAMENEI.IR / - )
    Iran: accès à internet très limité après un "bref" rétablissement
    information fournie par AFP 18.01.2026 21:02 

    L'accès à internet était de nouveau très limité dimanche soir en Iran après un "bref" rétablissement, a indiqué une ONG, après une coupure inédite imposée en pleine vague de contestation pour cacher, selon les défenseurs des droits humains, une répression qui a ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank