L'immobilier sort de la crise, le logement y entre : l'alerte de la Fnaim

Le marché des transactions immobilières s'est écroulé de 36% sur les trois dernières années, soit "la plus forte baisse des ventes depuis plus de 50 ans".

Une bonne nouvelle et une mauvaise. "La crise de l'immobilier est derrière nous", a estimé mercredi Loïc Cantin, président de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim), alertant cependant sur la "crise du logement qui s'annonce".

Le repli des volumes de vente a "atteint un palier" et les prix tendent aussi à se stabiliser (-0,8% en 2024), signe d'une "reprise progressive" du marché, a relevé M. Cantin lors d'une conférence de presse.

"Il y a urgence à agir pour le parc locatif"

Selon les premières estimations de la Fnaim, le nombre total de transactions immobilières réalisées en 2024 a toutefois baissé de 11% sur un an, à 775.000. En trois ans, le marché s'est écroulé de 36%, "la plus forte baisse des ventes depuis plus de 50 ans", a commenté le porte-voix des professionnels de l'immobilier.

Et dans les autres pans du secteur du logement, la situation reste préoccupante : le parc de logements sociaux est saturé, l'offre locative privée s'est réduite, la construction neuve tourne au ralenti. "Il y a urgence à agir pour le parc locatif", a souligné M. Cantin, affirmant que "2023 a été difficile, 2024 était compliqué, surtout pour les étudiants, et 2025 sera pire", car les tensions déjà présentes sur le parc locatif "ne retombent pas".

"Aujourd'hui, nos mandats de gestion locative sont en baisse d’au moins 30%", ce qui montre selon lui que "de moins en moins de Français ont pour projet d’investir dans l’immobilier locatif".

Les appartements disponibles à la location sont moins nombreux en raison de l'attractivité de la location touristique de courte durée et des nouvelles contraintes pour les propriétaires, selon la Fnaim. Le nombre de nuitées en location courte durée touristique a bondi de 86% en cinq ans selon des chiffres d'Eurostat, relayés par la Fnaim, basés sur les annonces disponibles sur les plateformes Airbnb, Booking, Expedia et Tripadvisor.

Quant au discours de politique générale du Premier ministre François Bayrou mardi, il a "effleuré la question du logement" et "ne satisfait pas" la Fnaim.