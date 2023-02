L'immobilier à moindre coût (2/4) : acquérir un bien en démembrement

Acheter un bien en nue-propriété permet d'économiser 30 à 40 % du prix d'achat. (© DR)

(SÉRIE 2/4). Comment économiser 30 à 40% du prix d'un logement en achetant seulement la nue-propriété ? Voici la suite de notre série d'articles pour tout savoir sur comment devenir propriétaire à moindre coût.

Acquérir la nue-propriété d’un appartement ou d’une maison, c’est devenir propriétaire progressivement en économisant 30 à 40% du prix d’achat.

Au départ, vous n'êtes propriétaire que des murs du logement sans l’occuper ni l’exploiter car le droit d’usage (l’usus) et le droit d’en retirer des fruits (le fructus) sont temporairement cédés à un bailleur social. La décote correspond à ce manque à gagner.

Si la solution peut paraître brimante, pourtant, au fil des années, votre droit de propriété se reconstitue et vous retrouvez la pleine propriété du bien sans avoir rien débourser !

Un achat à prix réduit, une pleine propriété dans 15 à 20 ans

Cette formule appelée «démembrement temporaire» intéresse de plus en plus les jeunes qui achètent leur résidence principale pour plus tard. Elle vise d'une part ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter aujourd'hui sur leur lieu de vie actuel et investissent à prix décoté dans leur ville, et d'autre part ceux qui travaillent à l’étranger et souhaitent revenir chez eux d’ici quelques années et se retrouver dans leurs murs.

Acquérir la nue-propriété, c’est l'achat de la patience, car vous ne serez pleinement propriétaire qu'au bout d’une bonne dizaine d’années au minimum. C’est aussi un achat patrimonialement intéressant puisque la valeur du bien se reconstitue au fur et à mesure des