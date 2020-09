Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Iata abaisse encore sa prévision de trafic pour 2020 Reuters • 29/09/2020 à 15:41









L'IATA ABAISSE ENCORE SA PRÉVISION DE TRAFIC POUR 2020 PARIS (Reuters) - Les compagnies aériennes ont encore abaissé leurs prévisions de trafic pour l'année 2020, un léger rebond constaté durant l'été s'étant évaporé avec la reprise de l'épidémie de coronavirus, a déclaré mardi l'Association internationale du transport aérien (Iata). Pour l'ensemble de l'année, le trafic passagers aérien devrait ressortir en baisse de 66%, contre une prévision précédente de -63%, a précisé l'Iata. "L'amélioration que nous avons observée pendant les mois d'été a plus ou moins cessé", a déclaré l'économiste en chef de l'Iata, Brian Pearce. "Le secteur redémarre mais continue de brûler de la trésorerie", a-t-il ajouté. Les pertes devraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, les données de réservation laissant entrevoir un quatrième trimestre morose. (Laurence Frost, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

