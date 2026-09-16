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L'IA menace d'accroître les inégalités de genre sur le marché du travail, selon un rapport
information fournie par AFP 16/09/2026 à 14:58
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L'essor de l'intelligence artificielle pourrait renforcer les disparités de genre sur le marché du travail si aucune mesure n'est prise, avertissent des responsables du Forum économique mondial et de LinkedIn ( AFP / Jim WATSON )

L'essor de l'intelligence artificielle pourrait renforcer les disparités de genre sur le marché du travail si aucune mesure n'est prise, avertissent des responsables du Forum économique mondial et de LinkedIn ( AFP / Jim WATSON )

L'essor de l'intelligence artificielle (IA) pourrait renforcer les disparités de genre sur le marché du travail si aucune mesure n'est prise, ont averti mercredi des responsables du Forum économique mondial (WEF) et de LinkedIn à Londres, lors de la présentation d'un rapport annuel sur les inégalités femmes-hommes.

"Ce que nous avons constaté, c'est que les types de postes perturbés par l'IA ont tendance à être ceux dans lesquels les femmes sont particulièrement concentrées", a expliqué Saadia Zahidi, membre du comité exécutif du WEF.

Il s'agit surtout "d'emplois de bureau qualifiés qui ont attiré beaucoup de femmes et leur ont assuré de très bons moyens de subsistance au cours des dernières décennies, et (...) qui sont en train d'être bouleversés" par l'arrivée de l'IA, a précisé Mme Zahidi.

Dans les entreprises d'intelligence artificielle elles-mêmes, le constat est encore plus saisissant: les femmes sont nettement moins représentées que dans les entreprises comparables non spécialisées en IA, et ce à tous les niveaux, selon ce rapport.

"Les femmes n'occupent qu'un poste sur cinq en ingénierie de l'IA", explique Sue Duke, cadre chez LinkedIn.

Sans davantage de femmes dans les filières scientifiques et dans les nouveaux métiers de l'IA, les opportunités économiques créées par cette technologie pourraient bénéficier principalement aux hommes.

Pour éviter un accroissement des inégalités, il est crucial pour les gouvernements et les entreprises d'investir "et d'investir tôt, pour amener les femmes dans ces filières de formation, dans ces fonctions dès le départ, puis investir à chaque étape de leur carrière", juge Mme Duke.

Le rapport sur les inégalités femmes-hommes est publié annuellement depuis 2006 par le Forum économique mondial. S'il montre que les disparités de genre ont diminué dans le monde depuis 20 ans, il indique aussi que la tendance à la résorption des inégalités s'est ralentie depuis 2016, en comparaison avec la première décennie (2006-2016).

IA: Intelligence artificielle
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1 commentaire

  • 15:25

    Mauvaise traduction : "genre" est ici un anglicisme de "gender". L'IA ne menace pas seulement l'égalisé des sexes mais également la qualité de la langue française

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