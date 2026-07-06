L'IA évolue à un rythme que personne ne peut suivre, dit Guterres

par Olivia Le Poidevin

L'intelligence artificielle (IA) évolue à un rythme que personne ne peut suivre, a prévenu lundi le secrétaire général des Nations unies, soulignant la nécessité de mettre en place des règles harmonisées à l'échelle mondiale afin de limiter les risques, en particulier pour les enfants.

"Une technologie capable de remodeler les économies, de transformer le monde du travail, d'influencer les élections et de faire pencher la balance en matière de sécurité est déployée plus rapidement que les capacités de chacun – y compris ceux qui la développent – à la suivre", a déclaré Antonio Guterres, lors de l'ouverture du premier sommet mondial sur l'IA, organisé par l'Onu, à Genève.

"L'innovation a besoin de garde-fous (...) Si l'IA doit être puissante, elle doit être régulée", a-t-il dit aux délégués du Dialogue mondial des Nations unies sur la gouvernance de l'IA, qui se tient en Suisse pendant deux jours.

L'objectif de ce premier sommet n'est pas de conclure un traité mais plutôt de discuter de la manière d'établir des règles visant à atténuer les risques potentiels liés à l'IA, tout en tirant parti des opportunités qu'elle offre.

Les délégués examineront un rapport rédigé par un groupe d'experts scientifiques indépendants soutenu par l'Onu et composé de 40 spécialistes, qui présenteront les conclusions de la première évaluation scientifique mondiale et indépendante de l'IA.

Un rapport plus complet est prévu l'année prochaine, parallèlement à un second sommet mondial en la matière, prévu cette fois-ci à New York.

(Reportage Olivia Le Poidevin; version française Claude Chendjou)