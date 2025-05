information fournie par So Foot • 08/05/2025 à 10:01

L'heure de la rédemption à Milan pour Donnarumma ?

Et si Donnarumma renversait tous les avis en 6 mois ?

Non content d’avoir enfin réussi à démontrer sa valeur dans ses buts en Ligue des champions depuis, a minima, le match retour contre Liverpool, Gianluigi Donnarumma pourrait même boucler la boucle avec ses anciens fans . Impérial face à Arsenal, l’ancien milanais a été déterminant dans le succès des siens au Parc des Princes. Et fin mai, il sera opposé à l’Inter Milan , lui le capitaine de la sélection nationale italienne . Mais ce n’est pas tout. Du tout même. Pour « Gigio », il s’agira surtout de retrouver son ancien rival , lui le gamin de l’AC Milan, où il a commencé en professionnels à 16 ans. Honni sur place depuis son départ au PSG, que beaucoup de supporters Rossoneri attribuent à de la vénalité, il n’est plus vraiment en odeur de sainteté en Lombardie. S’il avait besoin d’une piqûre de rappel, le déplacement du PSG à San Siro lors de la précédente campagne européenne a dû lui faire un sacré effet.…

JF pour SOFOOT.com