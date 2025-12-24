L'Hérault encore sous l'eau, un épisode neigeux attendu en Ardèche et dans la Drôme

L'Hérault déborde à Agde le 23 décembre 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )

L'Hérault, qui amorce une décrue mercredi avec la fin des précipitations, est désormais placé en vigilance orange pour crues par Météo-France.

Dans son bulletin de 10H00, les prévisionnistes de l'établissement public ont par ailleurs maintenu l'Ardèche et la Drôme en vigilance orange neige-verglas jusqu'à jeudi matin.

Le département de l'Hérault avait été placé en vigilance rouge lundi pour des crues exceptionnelles, notamment sur le fleuve du même nom, en raison de fortes précipitations qui ont provoqué notamment une montée des eaux d’une ampleur inédite depuis 1997 à Agde.

"L'Hérault aval a amorcé sa décrue cependant les niveaux restent encore hauts avec encore de nombreux axes coupés", indique le dispositif Vigicrue.

Sur le secteur d'Agde, la décrue "est lente", précisent les prévisionnistes. Des débordements importants et dommageables vont perdurer, ajoutent-ils.

Dans le département, près de 1.400 clients sont encore privés d’électricité notamment à Palavas-les-Flots, selon le dernier comptage d'Enedis à 08h30.

"De nombreuses installations électriques étant toujours sous l'eau, les interventions ne pourront reprendre que lorsque la décrue sera suffisamment avancée, afin de garantir la sécurité des équipes et des habitants", précise le gestionnaire du réseau qui a mobilisé une centaine de salariés.

A Agde, le niveau du fleuve Hérault a atteint un seuil haut –plateau- de 3,55 m lundi à 20H00. Il faut remonter au 20 décembre 1997 pour observer en Agde une crue s'élevant à 3,92m, selon le site Vigicrue.

En Aveyron, touché par un épisode neigeux exceptionnel, quelque 6. 500 foyers sont toujours privés d'électricité, principalement dans le centre du département, selon Enedis mercredi matin.

Une perturbation neigeuse va traverser la région Auvergne-Rhône-Alpes d'est en ouest dans la nuit de mercredi à jeudi et va apporter des chutes de neige en "quantités notables", selon les prévisions de Météo-France.

Les chutes de neige pourraient atteindre 5 centimètres en plaine, davantage sur les hauteurs, rendant la circulation difficile en cette période de fêtes. Des pluies verglaçantes sont également possibles dans le sud des départements concernés.