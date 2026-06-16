L'expansion de l'Univers continue bien de s'accélérer, selon les chercheurs

Après avoir réexaminé les données relatives à un type particulier d'explosion stellaire, une équipe de chercheurs affirme avoir confirmé la théorie, largement admise depuis longtemps, selon laquelle l’Univers est en expansion à un rythme accéléré.

Cette observation avait conduit, dans les années 1990, à l'hypothèse de l'existence d'une force cosmique énigmatique appelée "énergie noire".

Les résultats de l'étude réfutent les résultats de travaux publiés l'an dernier, qui concluaient que cette expansion cosmique ne s'accélérait plus, une conclusion qui remettait en question la compréhension fondamentale de l'Univers.

"L'univers continue de s'accélérer", a déclaré l'astrophysicien Brodie Popovic, de l'université de Southampton en Angleterre, l'un des principaux auteurs de l’étude publiée ce mois-ci dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

"Il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons et que nous avons hâte de découvrir, mais nous pensons être sur la bonne voie", a ajouté Brodie Popovic.

Les résultats de cette étude, menée par une équipe comprenant deux lauréats du prix Nobel, s'appuient sur des observations issues de deux ensembles de données distincts concernant un type d'explosion stellaire appelé "supernova de type Ia", afin de calculer d'immenses distances cosmiques.

Ces supernovas provoquent la destruction d'un objet appelé "naine blanche", le vestige dense d’une étoile de masse faible à intermédiaire arrivant au terme de son cycle de vie.

Ce type de supernova s’est révélé précieux pour étudier la structure de l’univers, car toutes ces explosions présentent à peu près la même luminosité. Leur brillance observée varie en fonction de leur distance par rapport à la Terre — plus brillante lorsqu’elles sont proches, plus faible lorsqu’elles sont éloignées —, ce qui en fait de précieux repères cosmiques.

En mesurant la luminosité de ces supernovas telle qu’elle est perçue depuis la Terre, les scientifiques peuvent évaluer le taux d’expansion de l’univers et la variation de ce taux au fil du temps. En raison du temps que met la lumière à parcourir l’espace, observer des objets lointains dans le cosmos revient à remonter dans le temps.

Le Big Bang, survenu il y a environ 13,8 milliards d’années, a donné naissance à l'univers, qui n'a cessé de s’étendre depuis lors. En 1998, des scientifiques ont révélé que cette expansion s’accélérait et ont avancé l'existence d’une force invisible appelée "énergie noire" pour expliquer ce phénomène.

L’univers est composé de matière ordinaire — étoiles, planètes, gaz, poussières et tout ce qui nous est familier sur Terre — ainsi que de matière noire et d'énergie noire. La matière ordinaire représenterait environ 5% de son contenu. La matière noire, dont l’existence est connue grâce à ses effets gravitationnels sur les galaxies et les étoiles, en représenterait environ 27%. L’énergie noire en constituerait quant à elle près de 68%.

Selon une étude publiée en 2025 dans la même revue, l’énergie noire s'affaiblissait et ne contribuait plus à l’accélération de l’expansion de l’univers.

"Les supernovae de type Ia sont le principal outil pour mesurer l’histoire de l’expansion de l’univers. Elles ont permis, en 1998, d’apporter la première preuve que l’expansion cosmique s’accélère sous l’effet de l’énergie noire", a déclaré l’astrophysicien Adam Riess, de l’université Johns Hopkins dans le Maryland, coauteur de la nouvelle étude et lauréat du prix Nobel de physique en 2011 pour la co-découverte de l’expansion accélérée de l’univers.

"Au cours de la dernière décennie, un groupe de l’université de Yonsei a soutenu que les distances des supernovae devaient être calibrées différemment en tenant compte de l’âge des étoiles qui finissent par exploser, et que cet "effet d’âge" pourrait modifier considérablement les preuves de l’accélération. Dans notre étude, nous n’avons trouvé aucune preuve de cet "effet d’âge" allégué dans les plus grands échantillons calibrés de supernovae utilisés par la communauté des cosmologistes au cours de la dernière décennie", a déclaré Adam Riess.

L’astrophysicien Young-Wook Lee, de l’Université Yonsei à Séoul et l’un des principaux auteurs de l’étude de 2025, a défendu les conclusions de son équipe. Selon lui, les principaux arguments avancés dans la nouvelle étude présentent "de graves défauts méthodologiques ou conduisent à des conclusions qui sont elles-mêmes incohérentes selon leur propre logique".

Les chercheurs de cette nouvelle étude se sont dits confiants quant à leur méthodologie et à leurs conclusions confirmant l’accélération de l'expansion cosmique.

La nature physique de l’énergie noire demeure inconnue, mais les chercheurs espèrent que les nouvelles données de l’observatoire Vera Rubin, récemment mis en service au Chili, et du télescope spatial Nancy Grace Roman Space Telescope, dont le lancement est prévu en août, permettront de mieux comprendre ce qu’est réellement l’énergie noire.

(Reportage Will Dunham, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)