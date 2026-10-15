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L'exécution de l'auteur de la fusillade de Fort Hood ne sera pas diffusée en direct, dit Trump
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 17:12

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- Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que l'exécution de Nidal Hasan, condamné à mort pour le meurtre de 13 personnes sur la base militaire de Fort Hood au Texas en 2009, ne serait finalement pas diffusée en direct.

Le Pentagone, soutenu par le locataire de la Maison blanche, avait annoncé son intention de diffuser en direct l'exécution par les armes de Nidal Hasan, qui avait ouvert le feu dans un secteur de la base de Fort Hood où des soldats passaient des tests d'évaluation avant d'être envoyés en Irak ou en Afghanistan.

Les familles des victimes pourront en revanche assister en personne à l'exécution, a ajouté le locataire de la Maison blanche.

"Je pense que diffuser l'exécution aux yeux de tous aurait pu constituer un puissant moyen de dissuasion et montrer au monde comment l'Amérique traite les terroristes et les RACAILLES comme Hasan, mais beaucoup de gens bons et avec de bonnes intentions ne voudront pas le voir mourir en direct ou à travers un autre support visuel", justifie Donald Trump sur son réseau Truth social.

"Il mourra, comme prévu, par peloton d'exécution, mais cet événement ne sera pas diffusé en direct. Cela dit, les proches des victimes pourront assister à l'exécution en personne s'ils le souhaitent. Ils méritent d'être témoins de la JUSTICE !"

Des proches de Donald Trump, dont son vice-président J.D. Vance, ainsi que des dirigeants religieux et observateurs politiques, avaient critiqué cette décision.

Nidal Hasan, un ancien psychiatre de l'armée de terre condamné à mort en 2013 par un tribunal militaire, doit être fusillé par un peloton d'exécution le 3 décembre.

L'armée américaine n'a pas eu recours au peloton d'exécution pour un condamné à mort depuis 1945, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Nidal Hasan a été reconnu coupable de 13 chefs d'homicide avec préméditation et de 32 autres de tentative d'homicide avec préméditation à l'issue de son procès en 2013 et condamné à mort.

La dernière exécution d'un militaire d'active par l'armée américaine remonte à 1961.

(Reportage de Susan Heavey; version française Zhifan Liu)

Donald Trump
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2 commentaires

  • 17:20

    Le simple fait qu'il ait été envisagé une retransmission en direct démontre l'état réel de leur société.

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