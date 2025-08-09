L'Europe et l'Ukraine rappellent leurs positions avant Trump-Poutine

(Actualisé avec déclaration de Zelensky)

Les Européens ont présenté samedi aux Etats-Unis leurs propres propositions de paix dans la perspective d'un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine pour un cessez-le-feu dans la guerre en Ukraine, rapporte le Wall Street Journal.

Le président américain a annoncé vendredi qu'il rencontrerait son homologue russe le 15 août en Alaska, ce qu'a confirmé le Kremlin, et il a affirmé que les parties, dont l'Ukraine, étaient très proches d'un accord pour mettre un terme à trois ans et demi de conflit.

Rien n'a filtré officiellement des contours d'un tel accord, même si Donald Trump a évoqué "des échanges de territoires pour le bien des deux parties". Une telle issue obligerait l'Ukraine à abandonner une large partie de son territoire et, aux yeux de Kyiv et des Européens, ne ferait qu'encourager la politique d'agression russe.

"Les Ukrainiens ne céderont pas leur terre à l'occupant", a déclaré samedi matin le président ukrainien Volodimir Zelensky dans un message vidéo, appelant à une "coordination maximale" entre Kyiv et ses partenaires.

Le président ukrainien a par la suite jugé constructive une rencontre en Grande-Bretagne entre le vice-président américain J.D. Vance, le conseiller ukrainien à la sécurité nationale et ses homologues de plusieurs pays alliés, estimant que les arguments de Kyiv avaient été entendus.

Selon le Wall Street Journal, les Européens ont présenté leurs contre-propositions en demandant qu'un cessez-le-feu soit proclamé avant toute autre initiative et que tout échange de territoires soit réciproque, avec des garanties fermes de sécurité.

"On ne peut pas entamer un processus de paix en cédant des territoires en plein combat", a déclaré un négociateur européen cité par le quotidien.

Reuters n'a pu confirmer les informations du journal.

Volodimir Zelensky s'est entretenu avec le Premier ministre britannique, Keir Starmer, avant la réunion.

Le président ukrainien a également parlé à Emmanuel Macron, qui a répété que "l'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens".

(Reportage Suban Abdulla; version française Claude Chendjou)