L'Europe et l'Ukraine planchent sur un plan de paix en 12 points-Bloomberg

(Actualisé avec détails de la proposition de paix)

21 octobre (Reuters - Les pays européens planchent avec l'Ukraine sur un plan de paix en 12 points pour mettre fin à la guerre sur les bases des lignes de front actuelles, a rapporté mardi l'agence de presse Bloomberg.

Un comité de paix présidé par le président américain Donald Trump serait chargé de superviser la mise en place du plan de paix, selon l'agence qui cite des personnes au fait du dossier.

Dans le cadre de ce plan, l'Ukraine bénéficierait de garanties de sécurité, de fonds destinés à sa reconstruction et d'un chemin d'accès rapide à l'Union européenne, ajoute Bloomberg.

A l'issue d'un accord de cessez-le-feu, les deux parties négocieraient la gouvernance des territoires occupés, mais ni l'Europe, ni l'Ukraine ne reconnaîtront l'annexion de ces territoires par la Russie.

Les sanctions contre la Russie seraient progressivement levées mais les 300 milliards de dollars d'avoirs russes gelés ne seront restitués à Moscou qu'une fois que la Russie aura accepté de contribuer à l'effort de reconstruction de l'Ukraine.

Les sanctions seraient de nouveau mises en place si la Russie reprenait sa guerre contre l'Ukraine, toujours selon Bloomberg.

Reuters n'était pas en mesure dans l'immédiat de confirmer ces informations. Bruxelles n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Les dirigeants de plusieurs pays européens, dont la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, ont

exprimé

mardi leur soutien aux efforts de paix du président américain Donald Trump sur l'Ukraine, appuyant sa position selon laquelle la ligne de front actuelle doit être le point de départ de négociations avec la Russie.

(Rishabh Jaiswal à Bangalore; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)