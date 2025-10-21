L'Europe et l'Ukraine planchent sur un plan de paix en 12 points-Bloomberg

21 octobre (Reuters - Les pays européens planchent avec l'Ukraine sur un plan de paix en 12 points pour mettre fin à la guerre sur les bases des lignes de front actuelles, a rapporté mardi l'agence de presse Bloomberg.

Un comité de paix présidé par le président américain Donald Trump serait chargé de superviser la mise en place du plan de paix, selon l'agence qui cite des personnes au fait du dossier.

Dans le cadre de ce plan, l'Ukraine bénéficierait de garanties de sécurité, de fonds destinés à sa reconstruction et d'un chemin d'accès rapide à l'Union européenne, ajoute Bloomberg.

(Rishabh Jaiswal à Bangalore; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)