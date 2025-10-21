 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe et l'Ukraine planchent sur un plan de paix en 12 points-Bloomberg
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 18:26

21 octobre (Reuters - Les pays européens planchent avec l'Ukraine sur un plan de paix en 12 points pour mettre fin à la guerre sur les bases des lignes de front actuelles, a rapporté mardi l'agence de presse Bloomberg.

Un comité de paix présidé par le président américain Donald Trump serait chargé de superviser la mise en place du plan de paix, selon l'agence qui cite des personnes au fait du dossier.

Dans le cadre de ce plan, l'Ukraine bénéficierait de garanties de sécurité, de fonds destinés à sa reconstruction et d'un chemin d'accès rapide à l'Union européenne, ajoute Bloomberg.

(Rishabh Jaiswal à Bangalore; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank