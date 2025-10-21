L'Europe et l'Ukraine planchent sur un nouveau plan de paix-diplomates

Les Européens planchent avec Kyiv sur un nouveau plan pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui serait basé sur les lignes de front actuelles, ont déclaré mardi quatre diplomates européens, précisant que nombre de mesures proposées étaient déjà en discussion et que l'idée était de préserver un rôle central pour les Etats-Unis.

L'agence Bloomberg a rapporté en premier lieu, plus tôt dans la journée, des pourparlers entre les pays européens et l'Ukraine sur un nouveau plan de paix.

Un haut diplomate européen a déclaré que le plan mentionnait un comité de paix qui serait présidé par le président américain Donald Trump et serait chargé de superviser la mise en oeuvre du plan. "C'est une démarche des conseillers à la sécurité nationale pour garder les Etats-Unis à bord", a-t-il dit.

Trois autres diplomates ont confirmé que de nouvelles propositions étaient en préparation.

Les dirigeants de plusieurs pays européens, dont la France et la Grande-Bretagne, ont

soutenu

mardi les efforts de Washington pour obtenir un cessez-le-feu immédiat en Ukraine, soulignant que la ligne de front actuelle devait être le point de départ de négociations avec la Russie.

Moscou réclame de longue date que Kyiv accepte d'effectuer des concessions territoriales comme préalable à un quelconque accord de cessez-le-feu.

Une

réunion

de la "coalition des volontaires" pour l'Ukraine est prévue vendredi à Londres en présence du président ukrainien Volodimir Zelensky, a annoncé lundi le président français Emmanuel Macron.

L'un des diplomates au fait de la question a déclaré que l'idée d'un comité de paix s'inspirait du plan de paix pour Gaza établi par l'administration de Donald Trump.

Dans le cadre du plan, a déclaré un haut diplomate européen, l'Ukraine et la Russie débuteraient, une fois un cessez-le-feu en vigueur, des négociations territoriales. Il n'y aurait aucune reconnaissance des territoires occupés par Moscou depuis le début de son invasion en février 2022, a-t-il ajouté.

Un autre diplomate a noté qu'une telle proposition avait déjà été avancée en mai et en août derniers. "La Russie ne montre aucun signe de changement de position", a-t-il dit. Le plan ne comporte pas seulement d'anciennes propositions, mais aussi des nouvelles, a-t-il précisé, sans donner davantage de détails.

Comme ce fut le cas préalablement, le plan appellerait à l'apport de garanties sécuritaires à l'Ukraine, qui bénéficierait également de fonds destinés à sa reconstruction et d'une feuille de route pour intégrer l'Union européenne.

D'après l'un des diplomates, les sanctions contre la Russie seraient progressivement levées, mais certains des avoirs russes gelés seraient utilisés pour contribuer à la reconstruction de l'Ukraine. Cela, a-t-il dit, constitue probablement une ligne rouge pour Moscou.

(John Irish à Paris, Lili Bayer et Andrew Gray à Bruxelles, avec la contribution de Rishabh Jaiswal à Bangalore; version française Zhifan Liu, Tangi Salaün et Jean Terzian)