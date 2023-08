L'Europe et l'Occident sont confrontés à un "risque d'affaiblissement", estime Emmanuel Macron

L'Europe est soumise à une "dilution de notre population", de "notre richesse dans les échanges mondiaux" du fait de "l'émergence de grandes puissances internationales".

Emmanuel Macron à Paris, le 28 août 2023. ( POOL / TERESA SUAREZ )

Emmanuel Macron a souligné lundi 27 août un "risque d'affaiblissement" de l'Europe et de l'Occident, qui perdent peu à peu leur place prépondérante dans l'ordre international.

Ce contexte "s'est plutôt durci", "se complique" et "fait courir le risque d'un affaiblissement de l'Occident et plus particulièrement de notre Europe", a-t-il déclaré devant les ambassadeurs de France réunis à Paris. "Il nous faut être lucides, sans être excessivement pessimistes" , a-t-il relevé, citant notamment la "dilution de notre population", de "notre richesse dans les échanges mondiaux" du fait de "l'émergence de(nouvelles) grandes puissances internationales".

"Politique de ressentiment" de l'Asie à l'Afrique

"Il y a une remise en cause progressive de notre ordre international (dans lequel) l'Occident avait une place prépondérante et encore une place prépondérante", a-t-il encore souligné. Cette remise en cause résulte du retour de la guerre, notamment en Europe avec l'offensive russe en Ukraine, et de la montée d'une "politique de ressentiment" de l'Asie à l'Afrique, qui se nourrit de "l'anticolonialisme, réinventé ou fantasmé" et d'un "anti-occidentalisme instrumentalisé", a-t-il affirmé.

Le chef de l'État a aussi insisté sur la nécessité d'"éviter une partition du monde" autour de la guerre en Ukraine, alors que les États du Sud se refusent à condamner la Russie. Il faut "éviter que s'installe un narratif qui consisterait à dire, c'est votre guerre en tant qu'Européens, elle ne nous concerne pas", a-t-il dit.