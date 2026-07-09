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L'Europe de l'Ouest a connu le mois de juin le plus chaud jamais enregistré
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 05:35

par Kate Abnett

L'Europe de l'Ouest a connu le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, selon un rapport de Copernicus, le groupe d'experts de l'Union européenne (UE) sur le changement climatique.

La température moyenne enregistrée dans la région le mois dernier était de 20,74 degrés Celsius, plus de 3 degrés Celsius au-dessus des normales de saison, indique le rapport.

Pour Copernicus, l'Europe de l'Ouest s'étend de l'Espagne au Royaume-Uni à l'est et de l'Italie à l'Allemagne à l'ouest.

"Le mois de juin 2026 souligne le profond changement qui affecte le climat", a dit Samantha Burgess, responsable stratégique pour le climat au C3S.

"Cela se traduit par des canicules de plus en plus intenses, des océans dont la température reste élevée, et des risques accrus pour les populations, les écosystèmes et les infrastructures en Europe et ailleurs."

La France, la Belgique, l'Espagne et les Pays-Bas ont enregistré 4.700 décès supplémentaire durant la canicule de juin.

La chaleur intense a également alimenté des feux de forêt dans la péninsule ibérique et en France, et exacerbé la sécheresse.

Environnement
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