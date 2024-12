L’étrange programmation de la 18e journée de Ligue 1

Et vous, vous regarderez quoi ?

Alors que la Ligue vient d’officialiser les horaires des 17e et 18e journées de Ligue 1 prévues début janvier, certains supporters lyonnais se sont rendus compte d’une sacrée anomalie . En effet, la rencontre entre Lyon et Toulouse (18e journée) a été calée le samedi 18 janvier à 21h. Jusqu’ici pas de problème, sauf que l’on se rend rapidement compte que cela tombe en même temps que le choc d’Arkéma Première Ligue entre le PSG et l’OL , disputé au Parc des Princes , au même horaire, et potentiellement déjà décisif dans la course au titre.…

JF pour SOFOOT.com