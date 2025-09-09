L'Ethiopie inaugure le plus grand barrage d'Afrique

Une vue générale du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) avant sa cérémonie officielle d'inauguration à Guba, le 9 septembre 2025. ( AFP / Luis TATO )

L'Ethiopie a officiellement inauguré mardi son Grand barrage de la Renaissance (GERD) sur le Nil, le plus grand ouvrage hydroélectrique d'Afrique et "une grande réussite pour toutes les personnes noires", a affirmé son Premier ministre, malgré les tensions générées avec les pays en aval.

Le mégabarrage est l'un des rares sujets faisant l'unanimité dans ce pays de la Corne de l'Afrique déchiré par plusieurs conflits armés, encore actifs dans les deux régions les plus peuplées du pays, l'Amhara et l'Oromia.

Celle du Tigré est sortie en 2022 d'une guerre civile qui a fait au moins 600.000 morts, selon une estimation de l'Union africaine.

Le GERD est un immense ouvrage de 1,8 kilomètre de large pour 145 mètres de haut, d'une contenance totale de 74 milliards de mètres cubes d'eau.

Des ouvriers sont vus sur le site du Grand Barrage de la Renaissance Éthiopienne (GERD) à Guba, en Éthiopie, le 19 février 2022. Le Grand Barrage de la Renaissance Éthiopienne (GERD), le plus grand projet hydroélectrique d'Afrique, promet un important coup de pouce économique et une "révolution énergétique" pour le pays, selon les analystes, mais constitue également une source de friction géopolitique.S'élevant à 145 mètres de haut et s'étendant sur près de deux kilomètres à travers le Nil Bleu, près de la frontière soudanaise, cette méga-structure de 4 milliards de dollars est conçue pour contenir 74 milliards de mètres cubes d'eau et générer 5 000 mégawatts d'électricité -- soit plus du double de la capacité actuelle de l'Éthiopie. ( AFP / Amanuel SILESHI )

Pour le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, où quelque 45% des 130 millions d'habitants n'ont pas accès à l'électricité il est un gage de "révolution énergétique", selon des experts.

Le GERD est "une grande réussite non seulement pour l’Éthiopie, mais pour toutes les personnes noires", s'est félicité mardi le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed lors de l'inauguration de l'ouvrage en présence de dirigeants de la région.

- "La vraie prospérité" -

Le mégabarrage doit atteindre à terme une capacité de production de 5.000 mégawatts (MW), soit le double de ce que l'Ethiopie produit actuellement.

Une puissance toutefois largement inférieure à celles des deux plus gros barrages au monde, celui des Trois-Gorges (22,5 GW) et celui de Baihetan (16 GW), tous deux situés sur le fleuve Yangtsé en Chine.

Des membres d'une fanfare se produisent au Grand Barrage de la Renaissance Éthiopienne (GERD) avant sa cérémonie officielle d'inauguration à Guba, dans l'ouest de l'Ethiopie, le 9 septembre 2025. ( AFP / Luis TATO )

Le GERD va permettre à Addis Abeba de générer d'importantes recettes grâce à l'électricité vendue à ses voisins. Le Premier ministre Abiy a estimé la semaine dernière ses retombées à 1 milliard de dollars par an, pour un coût total estimé à 4 milliards de dollars.

C'est aussi un signe fort, alors que l'Ethiopie se pose en grand promoteur africain de la voiture électrique, et est le premier pays au monde à avoir interdit début 2024 l'importation de véhicules thermiques.

Les festivités ont commencé lundi soir avec lampions et lasers et un essaim de drones martelant des slogans positifs dans le ciel - comme "l’ascension géopolitique" ou encore "un saut dans le futur".

L'évènement, ponctué d'un feu d'artifice géant, a été retransmis à la télévision publique, mais également sur les réseaux sociaux, où il a suscité une avalanche de messages de félicitations : "Ceci est la vraie prospérité", a écrit un internaute. "On a réussi", s'est exclamé un autre, quand un troisième a écrit: "Nous vaincrons!"

La première pierre du GERD a été posée en avril 2011. Tant le TPLF -le parti tigréen, au pouvoir jusqu'en 2018- que le Parti de la prospérité du Premier ministre Abiy Ahmed, qui lui a succédé, s'en attribuent le mérite.

- "Menace existentielle" -

Un drapeau éthiopien devant le Grand barrage de la Renaisance (GERD) à Guba, le 19 février 2022 ( AFP / Amanuel SILESHI )

Hors d'Ethiopie, le mégabarrage est vertement critiqué par Le Caire, qui, craignant un tarissement de sa principale source d'approvisionnement en eau, martèle qu'il constitue une "menace existentielle" sur l'Egypte.

Pays d'environ 110 millions d'habitants, l'Egypte dépend du Nil pour 97% de ses besoins hydriques, notamment pour l'agriculture.

La président Abdel Fattah al-Sissi a promis que l'Egypte prendrait toutes les mesures prévues par le droit international pour défendre sa sécurité hydrique.

"Quiconque pense que l'Egypte fermera les yeux sur ses droits en matière d'eau se trompe", a-t-il déclaré à des journalistes le mois dernier.

L'exécutif égyptien s'est récemment rapproché des deux pays frontaliers de l'Ethiopie: l'Erythrée, qui entretient aujourd'hui des relations tendues avec Addis Abeba, et la Somalie.

Le Soudan a également fait part de son inquiétude. Les deux pays ont réitéré fin juin "leur rejet de toute mesure unilatérale dans le bassin du Nil Bleu".

Différentes tentatives de médiation depuis une décennie entre les trois pays - sous l'égide successivement des Etats-Unis, de la Banque mondiale, de la Russie, des Emirats arabes unis et de l'Union africaine - ont toutes échoué.

Un conflit ouvert entre l'Ethiopie et l'Egypte est toutefois "peu probable", selon les différents chercheurs interrogés par l'AFP.

Et l'Ethiopie se veut rassurante.

"Pour les pays en aval, l'Éthiopie a réalisé le GERD, un exemple brillant pour les populations noires", s'est félicité Abiy Ahmed.

"Cela n'affectera en rien votre développement", a-t-il encore assuré lors de l'inauguration.