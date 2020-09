Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Etat examinera toutes les offres sur Suez avec la même équité, dit Le Maire Reuters • 06/09/2020 à 11:46









L'ETAT EXAMINERA TOUTES LES OFFRES SUR SUEZ AVEC LA MÊME ÉQUITÉ, DIT LE MAIRE PARIS (Reuters) - Le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire a indiqué dimanche que des offres sur Suez, qu'il s'agisse de celle faite il y a une semaine par Veolia ou de possibles propositions concurrentes, seraient examinées avec la "même équité". "Il y a une proposition qui a été faite par Veolia. Il peut y en avoir d'autres. Elles seront toutes examinées avec la même équité", a déclaré le ministre sur Europe 1. "L'Etat doit être garant de l'équité dans cette opération. Mais nous regarderons un certain nombre de conditions", a-t-il ajouté. Bruno Le Maire a à cette occasion rappelé que le gouvernement serait vigilant à la sauvegarde des emplois en France. Veolia a proposé dimanche dernier à Engie de lui racheter 29,9% de Suez pour environ 2,9 milliards d'euros. Mais Engie a jugé ce prix insuffisant vendredi. et Prié de dire si l'offre de Veolia était suffisante, Bruno Le Maire a répondu: "toute offre peut toujours être améliorée". L'Etat français détient près de 24% du capital d'Engie. (Matthieu Protard et Dominique Vidalon)

