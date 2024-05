L'Estonie accuse la Russie d'avoir retiré les balises marquant la frontière entre les deux pays, Paris et Bruxelles dénoncent des provocations

Déjà mardi, la Finlande et l'Estonie avaient protesté : un projet de résolution du ministère russe de la Défense prévoit d'étendre les eaux territoriales russes en 2025 en modifiant sa frontière dans la mer Baltique avec ces deux pays.

( INTERPRESS / ALEXANDER DROZDOV )

Les garde-côtes estoniens ont déclaré que leurs homologues russes avaient retiré pendant la nuit de mercredi à jeudi des bouées placées sur la rivière Narva, qui sépare les deux pays, dans le cadre d'un différend survenu à la frontière. Paris a dénoncé vendredi 24 mai la multiplication des "provocations" russes aux frontières de l'Estonie, de la Finlande et de la Lituanie.

"La Russie a multiplié les provocations (...) Pleine solidarité face à ces actions agressives inacceptables", a réagi Stéphane Séjourné dans un message posté sur X. "Nous suivons attentivement la situation aux côtés de nos alliés, qui agissent avec calme et sang-froid", a-t-il ajouté.

Selon Tallinn, ce n'est que depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, que Moscou a contesté l'emplacement des balises flottantes, qui sont utilisées pour empêcher les bateaux de s'égarer accidentellement dans des eaux étrangères. "Cette année, la Russie a déclaré contester l'emplacement d'environ la moitié des bouées prévues" , ont affirmé les garde-côtes estoniens dans un communiqué. "À 3 heures du matin, nous avons vu les garde-côtes russes déplacer des bouées", ont-ils ajouté.

"Guerre hybride"

"De telles actions sont inacceptables. L'Union européenne attend des explications de la part de la Russie après le retrait de ces bouées et leur remise en place immédiate", a déclaré le chef de la diplomatie de l'Union européenne (UE) Josep Borrell.

Mercredi, c'est la Finlande et la Lituanie qui avaient demandé à Moscou de s'expliquer sur son projet de modifier unilatéralement sa frontière maritime avec les deux pays, estimant qu'il pourrait s'agir d'un nouvel acte de guerre "hybride".

Selon un projet de résolution du ministère russe de la Défense publié mardi, Moscou envisage d'étendre ses eaux territoriales à partir de janvier 2025 en modifiant sa frontière dans la mer Baltique avec la Finlande et la Lituanie . Cette nouvelle frontière permettrait à Moscou de déclarer russes les zones maritimes finlandaises et lituaniennes. Les frontières de la Russie dans la région de Kaliningrad et dans le golfe de Finlande seraient aussi modifiées, selon le document.