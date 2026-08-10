L'est de la Chine touché par des inondations après le passage du typhon Dolphin

Plusieurs provinces de l'est de la Chine ont été inondées et les rues de Shanghai, deuxième ville la plus peuplée du pays, ont été submergées par des pluies torrentielles et des tempêtes après le passage du thyphon Dolphin lundi.

Celui-ci a provoqué des vents de 151 kilomètres par heure lorsqu'il a touché terre dimanche soir dans la province du Zhejiang, dans le sud du pays, avant de s'affaiblir pour devenir une tempête tropicale.

Ses nuages chargés de pluie ont déversé leurs précipitations sur les provinces de l'est, notamment l'Anhui, le Jiangsu et le Shandong.

Les deux aéroports de Shanghai ont annulé au total 943 vols en raison du typhon, réduisant ainsi leur capacité de près de 40%, a indiqué la chaîne publique CCTV.

Dans la même ville, de nombreuses rues des quartiers périphériques de Jiading et Qingpu, étaient encore inondées lundi matin, selon des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, non vérifiées par Reuters, montrant les habitants pataugeant dans une eau trouble, leur arrivant aux genoux.

"Il a plu presque toute la nuit dernière. Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai trouvé le quartier inondé et les rues gravement submergées", a déclaré Hou Lina, 39 ans, qui travaille dans la vente à Jiading, à Shanghai.

À Jinshan, les autorités locales ont autorisé les entreprises à suspendre temporairement leurs activités, alors que les prévisions annoncent la persistance de vents violents et de fortes pluies.

ALERTES DE PLUIE ET D'INONDATIONS À PÉKIN

Le typhon Dolphin est le plus puissant à avoir frappé la Chine cette année et devrait s'enfoncer davantage dans les terres vers les provinces centrales du Hubei et du Henan, tout en poussant l'humidité vers le nord.

Les autorités de la capitale, Pékin, ont relevé le niveau d’alerte face aux pluies torrentielles et ont annoncé que la ville serait prête à déclencher son plan de lutte contre les inondations mardi matin.

Dolphin avait déjà parcouru 6.000 km avant de toucher terre, ce qui lui confère un cycle de vie trois fois plus long que celui d’un typhon ordinaire. Les gigantesques nuages qui l'accompagnent ont enveloppé l'est de la Chine, selon un autre reportage de CCTV.

Alors que ceux-ci rencontrent de l'air plus froid au nord, Pékin, Tianjin et le Hebei devront se préparer à des pluies jusqu'à jeudi, a indiqué la chaîne de télévision.

(Rédigé par Liz Lee, Nicoco Chan, les rédactions de Shanghai et Pékin ; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)