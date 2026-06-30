L'espoir de retrouver des survivants s'amenuise au Venezuela après les séismes

L'espoir de retrouver des survivants après le double séisme survenu mercredi au Venezuela était presque réduit à néant mardi parmi les secouristes après de nouvelles heures passées à rechercher des victimes encore en vie sous les décombres d'immeubles effondrés.

Des équipes de secours venues d'Equateur et des Etats-Unis ont suspendu leurs recherches mardi matin à Macuto, une ville de la province de La Guaira, la plus durement touchée par les tremblements de terre du 24 juin.

Après plus de 40 heures d'efforts, ces équipes ont cessé de recevoir des réponses d'une femme et de ses trois enfants coincés sous les ruines d'un bâtiment de neuf étages.

"Au final, nous pensons que les jours ont déjà passé et que ce que nous allons trouver maintenant, c'est la mort", dit Jorge Montanero, chef d'une équipe venue de Guayaquil sur la côte Pacifique de l'Equateur.

"Malheureusement, les choses n'ont pas évolué favorablement", ajoute-t-il au milieu des décombres après avoir découpé quatre blocs de béton dans l'espoir de localiser les quatre victimes ensevelies.

Environ 59.000 bâtiments ont été détruits ou endommagés par les deux secousses intervenues à quelques secondes d'intervalle, de magnitudes 7,2 et 7,5, selon les estimations de la Nasa. Les dégâts sont tels au Venezuela qu'ils sont visibles de l'espace.

Des équipes de secours professionnelles n'ont pas pu se déployer partout et, en certains endroits, ce sont des proches ou des voisins qui se démènent pour fouiller les décombres à la recherche de survivants ou de cadavres, disent des rescapés et des habitants de diverses localités.

"Il ne fait aucun doute que nous faisons face à un bilan plus élevé que ce qui a été avancé jusqu'à présent. Je peux fournir une estimation: nous allons fournir - et cela a été convenu avec les autorités locales - 10.000 sacs mortuaires", a dit Gianluca Rampolla, coordinateur des Nations unies au Venezuela, de ses bureaux à Caracas lundi.

Selon les données fournies par la présidente par intérim Delcy Rodriguez et son gouvernement, les séismes ont fait au moins 1.750 morts et des milliers de blessés. Environ 16.000 personnes n'ont plus de domicile.

Un site internet relayé par l'opposition avance le chiffre d'environ 43.000 disparus.

(Leonardo Fernandez Viloria et Julia Symmes Cobb, rédigé par Vivian Sequera et Oliver Griffin, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit van Overstraeten)