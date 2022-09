L’espérance de vie recule dans le monde

C'est un niveau inédit depuis 10 ans. L'espérance de vie à la naissance a reculé de 1,4 an en moyenne dans le monde depuis le début de la pandémie de Covid-19, selon le rapport 2021-2022 du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), passant de 72,8 ans en 2019 à 71,4 ans en 2021. Il s'agit de son plus bas niveau depuis 2012, date à laquelle elle s'établissait à 71,2 ans. Entre 1950 et 2019, l'espérance de vie moyenne dans le monde avait progressé de façon ininterrompue, gagnant au total 27,1 années.

L'espérance de vie a baissé dans 70 % des pays de la planète en 2020 et elle a continué à reculer en 2021 dans les deux tiers d'entre eux. À l'exception de l'Asie de l'Est, où elle a enregistré une légère progression entre 2019 et 2021 (de 75,4 à 75,6 ans), l'espérance de vie a reculé au cours de cette période dans toutes les régions de monde : de 61,5 à 60,1 ans en Afrique subsaharienne, de 75,6 à 72,1 ans en Amérique latine, de 69,9 à 67,9 ans en Asie du Sud ou encore de 74,4 à 72,9 ans en Europe et en Asie centrale. Elle a aussi bien baissé dans les pays les moins développés de la planète (de 65,3 à 64,2 ans) que dans les pays les plus riches, passant de 80,4 à 79 ans dans ceux de l'OCDE.

L'exception chinoise

Parmi les pays du monde où l'espérance de vie a le plus reculé au cours des deux dernières années figurent la Bolivie (- 7,9 ans, de 71,5 à 63,6 ans),

