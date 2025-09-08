 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Espagne va renforcer ses restrictions aux exportations d'armes vers Israël
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 10:36

L'illustration montre les drapeaux de l'Espagne et d'Israël

L'illustration montre les drapeaux de l'Espagne et d'Israël

MADRID (Reuters) -L'Espagne va accentuer la pression sur Tel Aviv en interdisant aux navires et aux avions transportant des armes à destination d'Israël de faire escale dans les ports espagnols ou d'entrer dans son espace aérien, a déclaré lundi le Premier ministre Pedro Sanchez.

Madrid augmentera également son aide à l'Autorité palestinienne et à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), et imposera un embargo sur les produits fabriqués dans les colonies israéliennes situées dans les territoires palestiniens occupés.

"Nous espérons que (ces mesures) serviront à renforcer la pression sur le Premier ministre Netanyahu et son gouvernement pour qu'ils allègent certaines des souffrances endurées par la population palestinienne", a déclaré Pedro Sanchez lors d'une allocution publique diffusée par la télévision locale.

L'Espagne interdira l'entrée sur son territoire à toute personne ayant participé directement à ce que Pedro Sanchez a qualifié de "génocide".

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a déclaré lundi que Pedro Sanchez tentait de détourner l'attention du public de ses scandales de corruption internes et a qualifié ses mesures d'"antisémites".

Israël a réagi en interdisant l'entrée sur son territoire à la ministre du Travail Yolanda Diaz et à la ministre de la Jeunesse Sira Rego, toutes deux membres du parti d'extrême gauche Sumar, membre minoritaire de la coalition au pouvoir.

(Rédigé par Inti Landauro ; version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

4 commentaires

  • 11:31

    et maintenant français (voir plus bas)

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank