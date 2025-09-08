L'Espagne va renforcer ses restrictions aux exportations d'armes vers Israël

L'illustration montre les drapeaux de l'Espagne et d'Israël

MADRID (Reuters) -L'Espagne va accentuer la pression sur Tel Aviv en interdisant aux navires et aux avions transportant des armes à destination d'Israël de faire escale dans les ports espagnols ou d'entrer dans son espace aérien, a déclaré lundi le Premier ministre Pedro Sanchez.

Madrid augmentera également son aide à l'Autorité palestinienne et à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), et imposera un embargo sur les produits fabriqués dans les colonies israéliennes situées dans les territoires palestiniens occupés.

"Nous espérons que (ces mesures) serviront à renforcer la pression sur le Premier ministre Netanyahu et son gouvernement pour qu'ils allègent certaines des souffrances endurées par la population palestinienne", a déclaré Pedro Sanchez lors d'une allocution publique diffusée par la télévision locale.

L'Espagne interdira l'entrée sur son territoire à toute personne ayant participé directement à ce que Pedro Sanchez a qualifié de "génocide".

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a déclaré lundi que Pedro Sanchez tentait de détourner l'attention du public de ses scandales de corruption internes et a qualifié ses mesures d'"antisémites".

Israël a réagi en interdisant l'entrée sur son territoire à la ministre du Travail Yolanda Diaz et à la ministre de la Jeunesse Sira Rego, toutes deux membres du parti d'extrême gauche Sumar, membre minoritaire de la coalition au pouvoir.

(Rédigé par Inti Landauro ; version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)