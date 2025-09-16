 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Espagne va convoquer l'émissaire israélien après ses commentaires sur Sanchez
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 10:27

Le ministère espagnol des Affaires étrangères a déclaré qu'il convoquerait le chargé d'affaires israélien mardi en réponse aux propos de Gideon Saar, ministre israélien des Affaires étrangères, sur le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

Lundi, Gideon Saar a qualifié dans un message sur X Pedro Sanchez d'"antisémite et de menteur", en réaction au soutien du Premier ministre espagnol aux manifestations pro-palestiniennes qui ont eu lieu dimanche à Madrid et qui ont perturbé le Tour d'Espagne, forçant l'interruption de la dernière étape et l'annulation de la cérémonie protocolaire.

"Ce matin, le ministère des Affaires étrangères convoquera le chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël en Espagne pour protester contre les paroles et les positions inacceptables du ministre israélien des Affaires étrangères à l'égard de l'Espagne et du Premier ministre", a déclaré le ministère espagnol des Affaires étrangères dans un communiqué.

C'est la deuxième fois en moins d'une semaine que Jose Manuel Albares, ministre espagnol des Affaires étrangères, convoque le représentant de Tel Aviv pour protester contre les commentaires du gouvernement israélien.

(Inti Landauro ; version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)

