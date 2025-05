information fournie par So Foot • 01/05/2025 à 22:13

L'Espagne pleure son supporter le plus légendaire

Le tambour le plus bruyant de toute la péninsule ibérique.

La sélection espagnole a perdu ce jeudi son supporter le plus mythique : Manuel Cáceres Artesero, dit Manolo , ou « el del bombo » . Lui et sa grosse caisse suivaient la Roja depuis l’Euro 1980 , et sa notoriété avait grimpé lors du Mondial 82, organisé par l’Espagne.…

JB pour SOFOOT.com