L'Espagne lutte contre 14 incendies de grande ampleur, sept morts

L'Espagne faisait face vendredi à 14 incendies de grande ampleur, alors que les autorités mettaient en garde contre des "conditions défavorables" pour lutter contre les feux qui ont déjà fait sept morts et ravagé plus de 150.000 hectares, soit environ 579 kilomètres carrés.

Une vague de chaleur de 12 jours et des vents venus du sud compliquaient encore le travail des pompiers, confrontés à l'un des pires étés en matière d'incendies depuis 20 ans, a déclaré Virginia Barcones, directrice générale des services d'urgence.

"Dans l'ouest du pays, la situation est extrêmement préoccupante", a-t-elle déclaré sur la chaîne publique RTVE.

En Galice, plusieurs foyers se sont rejoints pour former un brasier plus vaste, entraînant la fermeture de routes et de lignes ferroviaires vers la région.

L'agence météorologique nationale (AEMET) a mis en garde contre un risque extrême d'incendie dans le nord et l'ouest du pays, alors que les températures, attendues jusqu'à 40 degrés Celsius sur la côte nord, devraient aggraver la situation.

"Aujourd'hui sera une journée très difficile, avec un risque extrême de nouveaux feux", a écrit sur X le président du gouvernement espagnol Premier Pedro Sanchez.

