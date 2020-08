Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Espagne en profonde récession, six ans de croissance effacés Reuters • 31/07/2020 à 11:06









L'ESPAGNE EN PROFONDE RÉCESSION, SIX ANS DE CROISSANCE EFFACÉS MADRID (Reuters) - L'Espagne a subi au deuxième trimestre une contraction historique de 18,5% de son produit intérieur brut (PIB), effaçant d'un coup six années de redressement économique, montrent les données publiées vendredi par l'Institut national de la statistique. Ce repli, lié au confinement parmi les plus stricts d'Europe face à l'épidémie due au nouveau coronavirus, est plus important que la baisse de 16,6% attendue par les économistes. Après le recul de 5,2% du PIB déjà enregistré au premier trimestre, l'Espagne a sombré à une vitesse inédite dans sa plus profonde récession économique de son histoire récente. Sur un an, le PIB espagnol s'est effondré de 22,1% sur la période avril-juin après une baisse de 4,1% au cours des trois premiers mois de l'année. La chute de la consommation des ménages a été le principal facteur de cette contraction sans précédent, avec le repli des investissements et des exportations. L'Espagne avait avant 2020 connu 24 trimestres consécutifs de croissance et elle commençait à peine à se remettre pleinement de la crise de 2008, qui s'était doublée chez elle d'une crise immobilière et s'était étendue jusqu'en 2013. Le gouvernement prévoit une récession de 9,2% cette année, plus importante que la chute du PIB sur la période 2008-2013, avant une croissance de 6,8% en 2021. Alors que l'économie espagnole dépend à hauteur de 12,3% du tourisme, le troisième trimestre devait être celui d'un début de rebond mais il devrait être plus faible que prévu en raison de la récente résurgence des cas de contamination au coronavirus et des avis d'autres pays déconseillant à leurs ressortissants de se rendre en Espagne, a dit Raymond Torres, chef économiste du centre de réflexion Funcas. (Belen Carreno et Joanna Jonczyk-Gwizdala; version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.