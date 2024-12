information fournie par So Foot • 13/12/2024 à 19:48

L'équipe de France de futsal gagne un match 11-0

Avec ce froid, vaut mieux jouer dans un gymnase.

Après la demi-finale des Bleus lors de la Coupe du monde en octobre, les contrôles-semelles sont de retour. Sans son capi’ Kévin Ramirez, retraité a France a démarré sa campagne de qualifications pour l’Euro 2026 en Bulgarie ce vendredi. Ils ont gagné 11-0 et enregistrent la plus large victoire à l’extérieur de leur histoire. Ils prennent logiquement la première place de leur groupe composé de la Géorgie et du Kosovo. Menant de trois petits buts à la mi-temps, les Bleus ont pu compter sur un quadruplé du Lavallois Nelson Lutin.…

UL pour SOFOOT.com