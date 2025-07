L'équipe de France bouscule la programmation des matchs de National 1

Plus Ukraine-France ou Villefranche-Fleury ?

Avec le chevauchement d’Ukraine-France (éliminatoires pour le Mondial 2026) et de la cinquième journée de National 1 le vendredi 5 septembre prochain, la FFF a fait un curieux choix de calendrier . Initialement prévu à 19h30, le coup d’envoi des rencontres du troisième niveau aura finalement lieu une heure plus tôt, comme on peut l’observer sur le site de la fédé. Un choix qui plaira sûrement aux téléspectateurs assidus de la N1 et des matchs de l’équipe de France, moins à ceux qui chaque week-end se déplacent au stade pour encourager leur équipe locale.…

TJ pour SOFOOT.com