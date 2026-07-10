L'équipage thaïlandais d'un navire frappé dans le Golfe poursuit en justice l'exploitant du navire

TL'avocat Kunpat Singhathong (c) s'adresse aux médias aux côtés de trois anciens marins du cargo battant pavillon thaïlandais *Mayuree Naree*, devant le Tribunal central du travail à Bangkok, le 10 juillet 2026 en Thaïlande ( THAI NEWS PIX / Panawat Saengsote )

Trois anciens membres d'équipage d'un cargo thaïlandais frappé par l'Iran dans le détroit d'Ormuz ont déposé vendredi une plainte contre l'exploitant du navire et son capitaine pour violations du droit du travail.

Le Mayuree Naree, battant pavillon thaïlandais, a été touché le 11 mars alors qu'il traversait la voie navigable du Golfe au début de la guerre des États-Unis et Israël contre l'Iran, faisant trois morts parmi les marins thaïlandais et nécessitant le sauvetage de 20 autres.

Les anciens membres d'équipage Panithi Tumkaew, Noppadon Wongsuvan et Suradech Manpuen ont été licenciés après l'incident et souffrent de trouble de stress post-traumatique (TSPT) à la suite de l'attaque, a déclaré leur avocat, Kunpat Singhathong.

Ils ont intenté une action en justice devant le tribunal central du travail à Bangkok contre le propriétaire du navire, Precious Shipping, deux sociétés affiliées — Precious Flowers et Great Circle Shipping Agency — ainsi que le capitaine du navire, Sathaporn Hoksee. Tous sont Thaïlandais.

La plainte affirme que les sociétés ont agi de manière négligente en ordonnant au navire de traverser le détroit en pleine période de conflit.

Photo du 11 mars 2026 diffusée par la Marine royale thaïlandaise montrant le cargo thaïlandais Mayuree Naree endommagé après une attaque de l'Iran près du détroit d'Ormuz ( Marine royale thaïlandaise / Handout )

Dans un communiqué, Precious Shipping a déclaré s'être conformée aux lois applicables et avoir rempli ses obligations envers l'équipage, ajoutant qu'elle avait apporté un soutien médical et psychologique après l'attaque. L'entreprise a également indiqué ne pas encore avoir été officiellement saisie de la plainte et ne pouvoir commenter les accusations.

Les frappes américano-israéliennes contre l'Iran fin février ont poussé Téhéran à répliquer en fermant de fait le détroit, artère cruciale pour l'approvisionnement mondial en pétrole, et en lançant des attaques contre des navires.

M. Kunpat a déclaré que ses clients avaient reçu une indemnisation équivalant à deux mois de salaire avant d'être licenciés en avril, alors même que leurs contrats de neuf mois n'étaient pas arrivés à échéance.

"Trois des membres d'équipage ont depuis été diagnostiqués comme souffrant de TSPT, pour lequel les médecins estiment qu'il faudra plus d'un an de traitement", a-t-il indiqué.

Le tribunal a fixé la première audience au 28 septembre.