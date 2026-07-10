 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'équipage thaïlandais d'un navire frappé dans le Golfe poursuit en justice l'exploitant du navire
information fournie par AFP 10/07/2026 à 15:36

TL'avocat Kunpat Singhathong (c) s'adresse aux médias aux côtés de trois anciens marins du cargo battant pavillon thaïlandais *Mayuree Naree*, devant le Tribunal central du travail à Bangkok, le 10 juillet 2026 en Thaïlande ( THAI NEWS PIX / Panawat Saengsote )

TL'avocat Kunpat Singhathong (c) s'adresse aux médias aux côtés de trois anciens marins du cargo battant pavillon thaïlandais *Mayuree Naree*, devant le Tribunal central du travail à Bangkok, le 10 juillet 2026 en Thaïlande ( THAI NEWS PIX / Panawat Saengsote )

Trois anciens membres d'équipage d'un cargo thaïlandais frappé par l'Iran dans le détroit d'Ormuz ont déposé vendredi une plainte contre l'exploitant du navire et son capitaine pour violations du droit du travail.

Le Mayuree Naree, battant pavillon thaïlandais, a été touché le 11 mars alors qu'il traversait la voie navigable du Golfe au début de la guerre des États-Unis et Israël contre l'Iran, faisant trois morts parmi les marins thaïlandais et nécessitant le sauvetage de 20 autres.

Les anciens membres d'équipage Panithi Tumkaew, Noppadon Wongsuvan et Suradech Manpuen ont été licenciés après l'incident et souffrent de trouble de stress post-traumatique (TSPT) à la suite de l'attaque, a déclaré leur avocat, Kunpat Singhathong.

Ils ont intenté une action en justice devant le tribunal central du travail à Bangkok contre le propriétaire du navire, Precious Shipping, deux sociétés affiliées — Precious Flowers et Great Circle Shipping Agency — ainsi que le capitaine du navire, Sathaporn Hoksee. Tous sont Thaïlandais.

La plainte affirme que les sociétés ont agi de manière négligente en ordonnant au navire de traverser le détroit en pleine période de conflit.

Photo du 11 mars 2026 diffusée par la Marine royale thaïlandaise montrant le cargo thaïlandais Mayuree Naree endommagé après une attaque de l'Iran près du détroit d'Ormuz ( Marine royale thaïlandaise / Handout )

Photo du 11 mars 2026 diffusée par la Marine royale thaïlandaise montrant le cargo thaïlandais Mayuree Naree endommagé après une attaque de l'Iran près du détroit d'Ormuz ( Marine royale thaïlandaise / Handout )

Dans un communiqué, Precious Shipping a déclaré s'être conformée aux lois applicables et avoir rempli ses obligations envers l'équipage, ajoutant qu'elle avait apporté un soutien médical et psychologique après l'attaque. L'entreprise a également indiqué ne pas encore avoir été officiellement saisie de la plainte et ne pouvoir commenter les accusations.

Les frappes américano-israéliennes contre l'Iran fin février ont poussé Téhéran à répliquer en fermant de fait le détroit, artère cruciale pour l'approvisionnement mondial en pétrole, et en lançant des attaques contre des navires.

M. Kunpat a déclaré que ses clients avaient reçu une indemnisation équivalant à deux mois de salaire avant d'être licenciés en avril, alors même que leurs contrats de neuf mois n'étaient pas arrivés à échéance.

"Trois des membres d'équipage ont depuis été diagnostiqués comme souffrant de TSPT, pour lequel les médecins estiment qu'il faudra plus d'un an de traitement", a-t-il indiqué.

Le tribunal a fixé la première audience au 28 septembre.

Proche orient
Guerre en Iran
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le maire de Berlin Kai Wegner, le 3 janvier 2026 à Berlin lors d'une panne d'électricité ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Le maire de Berlin renonce à se représenter sur fond de scandale
    information fournie par AFP 10.07.2026 18:13 

    Le maire conservateur de Berlin Kai Wegner a renoncé vendredi à briguer un second mandat, à deux mois des élections dans la capitale allemande, embourbé dans sa gestion de crise en réaction à une coupure d'électricité massive d'origine criminelle en janvier. "Je ... Lire la suite

  • Décès de Bonnie Tyler, inimitable voix rocailleuse des années 1980
    Décès de Bonnie Tyler, inimitable voix rocailleuse des années 1980
    information fournie par AFP Video 10.07.2026 18:02 

    La chanteuse britannique Bonnie Tyler, star des années 1980 à la crinière blonde et la voix rocailleuse, interprète du tube "Total Eclipse of the Heart", est décédée à l'âge de 75 ans, après une opération d'urgence en mai au Portugal où elle possédait une maison. ... Lire la suite

  • Des feux d'artifice illuminent le ciel à l'ussue de l'événement d'arts martiaux mixtes UFC Freedom 250 sur la pelouse sud de la Maison Blanche, le 15 juin 2026 à Washington ( POOL / SAUL LOEB )
    MMA à la Maison Blanche: huit hommes inculpés pour terrorisme et meurtre
    information fournie par AFP 10.07.2026 17:30 

    Huit hommes accusés d'avoir participé à un complot visant l'événement d'arts martiaux mixtes (MMA) organisé à l'occasion du 80e anniversaire de Donald Trump à la Maison Blanche ont été inculpés pour meurtre et terrorisme, a indiqué le ministère de la Justice. Les ... Lire la suite

  • Un écran d'information municipal affiche une alerte météo rouge Canicule à Lorient, le 10 juillet 2026 dans le Morbihan, lors d'une nouvelle vague de chaleur en France ( AFP / Fred TANNEAU )
    La canicule monte encore d'un cran, 24 départements basculent en rouge
    information fournie par AFP 10.07.2026 17:27 

    La troisième canicule de l'année en France franchit un nouveau cap à l'approche du week-end, avec une vigilance rouge canicule étendue à 24 départements du quart nord-ouest samedi et des températures pouvant localement atteindre 40°C. Un total de 22,2 millions ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank