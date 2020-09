Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'épidémie de coronavirus est à nouveau très active en France, dit Véran Reuters • 17/09/2020 à 17:30









L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS EST À NOUVEAU TRÈS ACTIVE EN FRANCE, DIT VÉRAN PARIS (Reuters) - L'épidémie de coronavirus est "à nouveau très active" en France où il va falloir apprendre à vivre avec le virus et faire des efforts supplémentaires pour l'endiguer, a déclaré jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran. "Nous devons apprendre à vivre avec le virus pour quelques mois encore avec ses phases d'activité (...) et ses périodes d'accalmie", a-t-il dit lors d'une conférence de presse, alors que tous les indicateurs montrent une progression de l'épidémie. Mais il s'agit aussi, a-t-il ajouté, de conserver "notre vie sociale, économique, culturelle, éducative et citoyenne". Et si les pouvoirs publics constatent une "accélération de la circulation du virus", sa vitesse de circulation est moins élevée qu'au plus fort de la crise, en mars-avril. "Au printemps dernier, une personne malade allait contaminer deux autres personnes tous les trois jours", a-t-il dit, contre quinze jours aujourd'hui. (Nicolas Delame et Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.