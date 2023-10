L'épargne salariale atteint un niveau record, à 180 milliards d'euros

Ce niveau historique des encours "traduit essentiellement un "effet marchés", explique l'Association française de la gestion financière (AFG), ainsi que des versements importants de la part des employeurs et des employés.

( DPA / ARNE DEDERT )

C'est du jamais vu assure l'Association française de la gestion financière (AFG) : les plans d'épargne salariale et d'épargne retraite d'entreprise ont atteint 180 milliards d'euros à la fin du mois de juin.

Ce niveau historique des encours "traduit essentiellement un "effet marchés", a expliqué lundi 16 octobre à l'AFP le directeur Epargne salariale et retraite de l'AFG, Grégory Miroux, ainsi que des versements importants de la part des employeurs et des employés.

Plus de 14 milliards d'euros ont, en effet, été versés sur les plans d'épargne d'entreprise (PEE) et les plans d'épargne retraite collectifs au cours des six premiers mois de l'année. Ils proviennent principalement de la participation (+9% à 4,8 milliards d’euros), de l'intéressement (+5,2% à 5,4 milliards d’euros) et de l'abondement (+8,4% à 2,4 milliards d'euros) de l'employeur, mais ce sont les versements volontaires qui ont connu la plus forte hausse, avec +23% sur un an (1,8 milliard d'euros).

Plus de 50% de l'épargne salariale utilisable à tout moment

Ces sommes nouvelles, investies aux deux tiers dans des fonds dits "orientés actions", se sont appréciées depuis le début de l'année, à l'image du CAC 40 qui a gagné 14% au premier semestre. Elles sont rangées soit dans des PEE, où l'argent est généralement bloqué pendant cinq ans, soit dans des plans d'épargne retraite collectifs (Perco, Percol), où l'argent est bloqué jusqu'à la retraite, avec des possibilités de déblocage anticipé.

Les rachats sont eux aussi en hausse et ont atteint un peu plus de 9 milliards d'euros au cours du premier semestre , précise l'AFG. Plus de 50% de l'épargne salariale est disponible et peut donc être utilisée à tout moment par les épargnants.

La collecte nette (différence entre les versements et les rachats) a atteint 5,2 milliards d'euros au premier semestre et l'encours total a grimpé jusqu'au record de 180 milliards d'euros.

L'épargne salariale et retraite d'entreprise concerne 386.800 sociétés, selon l'AFG, un contingent en hausse de 5,2% sur un an.