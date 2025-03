L'envie d'entreprendre progresse légèrement malgré les incertitudes, selon une étude

( AFP / CHRIS DELMAS )

Plus d'un Français sur quatre aimerait créer ou reprendre une entreprise, selon une enquête Opinionway réalisée pour CCI France et le Medef et publiée mardi à l'occasion du salon Go Entrepreneurs.

Cette proportion augmente légèrement chaque année depuis le Covid-19 et s'établit désormais à 27% contre 25% l'année dernière : 9% des personnes interrogées auraient "certainement" envie de se lancer, 18% "probablement".

Mais 24% répondent "probablement pas" et 48% "certainement pas". Cela laisse quand même, écrivent les auteurs, "près de 14,7 millions d'entrepreneurs potentiels".

En janvier 2020, juste avant la pandémie, les Français étaient 29% à en caresser l'idée, avant une baisse à 21% l'année suivante. Ils ont été jusqu'à 37% début 2016. Parallèlement, le nombre d'entreprises créées annuellement a doublé, de 564.700 début 2016 à 1,11 million actuellement.

Parmi les Français souhaitant devenir entrepreneurs, 22% voudraient le faire dans moins d'un an (+5 points par rapport à janvier 2024), 23% d'ici un ou deux ans (-13 points) et 53% dans plus de deux ans (+6 points).

Les Français pensent cependant à 78% que le soutien du gouvernement aux entrepreneurs et petites entreprises n'est pas suffisant, contre 20% qui pensent le contraire.

Pour les aider, "alléger leurs contraintes réglementaires et administratives" et "réduire leurs charges fiscales et sociales" sont cités par 55% des répondants, loin devant "faciliter l'accès aux crédits et financements" (37%). Seulement 17% réclament un soutien à la transition écologique et numérique, mais 32% des 18-24 ans.

En revanche, salariés et recruteurs divergent sur les opportunités qu'offre le contexte politique et économique pour passer à l'entrepreneuriat: 37% des salariés seulement considèrent le moment propice, contre 52% des recruteurs.

Ces derniers redoutent à 43% de perdre un salarié compétent s'ils l'accompagnent dans son projet, 38% de ne pas avoir le temps ou les ressources nécessaires pour le faire, et 38% aussi jugent difficile de concilier les objectifs de l'entreprise et ceux du salarié.

Ils sont néanmoins prêts à 65% à lui proposer du télétravail complet pour mener son projet, mais 17% pensent que cela "l'exclurait", tandis que c'est matériellement impossible pour les derniers 18%.

Opinionway a interrogé début février trois échantillons de personnes, selon les questions : l'un de 1.028 majeurs représentatifs de la population française, le deuxième de 1.007 salariés représentatifs de ceux des entreprises privées d'au moins vingt salariés et le troisième de 1.005 managers-recruteurs issus du même type d'entreprise.