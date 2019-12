L'entrepreneuriat plus fort que Karine Le Marchand et Stéphane Plaza ?

« Ce n'est pas de la télé-réalité, c'est un vrai deal, avec du vrai argent, de vrais entrepreneurs et de vrais investisseurs. » Fondateur (notamment) du site de rencontres Meetic, Marc Simoncini présente ainsi le nouveau programme très original sur l'économie et l'entrepreneuriat que va lancer la chaîne M6 en janvier. « C'est un outil extraordinaire pour réconcilier les Français avec la notion d'entrepreneuriat, pour leur montrer qu'il n'y a pas que le CAC40 », abonde Éric Larchevêque. Ce spécialiste des cryptomonnaies a investi au cours de l'émission, tournée en l'été dernier, dans un secteur qui n'a rien à voir avec le sien : la première chaîne de restauration africaine en France « Burger Afro », qui doit ouvrir début 2020 un premier local dans le Vieux-Lille.Marc Simoncini (Meetic), Éric Larchevêque (Ledger) sont les business angels, avec Frédéric Mazzella (Blablacar), Catherine Barba (Cashstore), Delphine André (GCA) et Marc Vanhove (Bistro Régent), de Qui veut être mon associé ?, que lancera M6. Présentée par Julien Courbet et produite par Sony, l'émission est l'une des rares à parler d'économie à une heure de grande écoute, aux côtés de Capital, également sur la chaîne. Créée au Japon, elle est déjà visible dans 40 pays et a ses aficionados en Allemagne et en Angleterre.Le concept : les candidats présentent au jury d'investisseurs leurs produits, leurs innovations, et affichent les prétentions, la...