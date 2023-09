L’enseigne Zara se lance dans la vente de seconde main

Zara se lance dans la seconde main. La marque espagnole ouvre ce jeudi la plateforme Pre-Owned en France. Déjà disponible en Grande-Bretagne, le site s'essaie à l'Hexagone avant d'ouvrir ensuite en Espagne et en Allemagne. Dessus, trois possibilités : l'achat/vente, les donations, et la réparation, comme l'a repéré le HuffPost. Avec une contrainte : cela ne fonctionnera que pour les vêtements de la marque Zara. Via cette nouveauté, l'enseigne veut mettre un pied dans ce marché florissant, largement dominé par l'application Vinted en France, qui revendique 23 millions d'utilisateurs.

Avec Pre-Owned, Zara veut permettre « de prolonger la durée de vie de vos vêtements Zara », explique la marque sur son site Internet. Concernant le service d'achat/vente, rien de compliqué : c'est un service de client à client. Vous téléchargez les photos du vêtement que vous voulez vendre, ajoutez une description, son prix, et l'état du tissu. Une équipe de Zara aura pour mission de vérifier les contenus mis en ligne pour qu'il n'y ait aucun « contenu abusif » et « que l'état de l'article que vous avez sélectionné est correctement reflété ».

En plus de vos photos et de votre description personnelle, la marque apposera à côté les photos d'origine et le descriptif officiel du vêtement. Une fois votre vêtement

